Tendenze dello shopping, i consumatori pianificano il budget e anticipano le spese

C’è una sorta di conto alla rovescia verso un periodo ad alto tasso di shopping (vero o presunto, ma tant’è), che è quello caratterizzato dal Black Friday, dal Cyber Monday e poi dalle feste di Natale. E da più parti arriva la voglia di capire quali siano le tendenze dello shopping degli italiani in vista delle festività 2025. La sintesi: i consumatori italiani quest’anno si muovono in modo prudente e con budget definiti. Mentre a livello mondiale la spesa media aumenta del 24% rispetto al 2024, in Italia c’è un atteggiamento cauto. I consumatori pianificano il budget di spesa, si impegnano a rispettarlo e anticipano gli acquisti. Non a caso, c’è una forte attenzione alla convenienza.

Le tendenze dello shopping in vista delle feste

A fotografare le tendenze dello shopping è l’Holiday Retail Report 2025 di Shopify.

La spesa media degli italiani prevista per le festività si attesta a 185 euro (contro i 192 dollari a livello globale), in calo del 15% rispetto ai 219 euro del 2024.

Oltre 4 italiani su 10 (44%) dichiara inoltre di aver già stabilito un budget oculato di spesa e, di questi, circa un terzo (30%) si impegnerà a rispettarlo. Aumenta anche la propensione ad anticipare le spese. Il 26% degli italiani dichiara che inizierà gli acquisti prima del solito, ma solo il 12% delle aziende lancerà promozioni prima di ottobre.

“I consumatori italiani mostrano segnali di una consapevolezza più matura rispetto all’attuale contesto economico, che va di pari passo con il crescente coinvolgimento di tecnologia e intelligenza artificiale, utilizzate sempre più in modo pragmatico per semplificare l’esperienza d’acquisto – commenta Paolo Picazio, Country Manager per l’Italia di Shopify – In questo scenario, unificare i canali e creare una connessione fluida tra online e offline si confermano fattori chiave per intercettare e fidelizzare i clienti, che restano particolarmente attenti al prezzo e che trovano in sconti, spedizione gratuita e programmi fedeltà i principali driver di fiducia verso i brand”.

Il ruolo di sconti e offerte

Le scelte dei consumatori sono infatti guidate da sostenibilità e convenienza. Sconti e offerte rimangono fondamentali per fidelizzare i consumatori: il 53% degli italiani li considera il principale incentivo alla fedeltà, seguiti da spedizioni gratuite (35%) e programmi loyalty (25%).

Allo stesso tempo, la sostenibilità si consolida come valore guida: il 26% intende acquistare in modo più consapevole, mentre il 27% privilegerà brand locali per sostenere l’economia del territorio.

L’intelligenza artificiale negli acquisti

Un’altra tendenza dello shopping riguarda l’impatto della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Dalla ricerca emerge che due terzi (66%) dei consumatori italiani prevede di utilizzare strumenti basati sull’AI per almeno un’attività di shopping durante le festività, in particolare per trovare offerte (30%) o scoprire nuovi prodotti (20%).

Allo stesso tempo, l’83% delle imprese coinvolte nella ricerca Shopify dichiarano di aver già investito (o pianificato di investire nei prossimi 12 mesi) in soluzioni AI per migliorare l’esperienza di scoperta e acquisto dei propri prodotti.

Il fattore umano

La tecnologia però non sostituisce la relazione umana. Il 74% dei consumatori dichiara che “comprare da una persona” resta un elemento importante nell’esperienza di acquisto, in forte crescita rispetto al 55% del 2024.

Del resto il percorso d’acquisto è multicanale: l’80% dei consumatori scopre nuovi prodotti attraverso una combinazione di canali fisici e digitali, un dato in crescita rispetto al 74% del 2024. La riscoperta del negozio fisico (+18%) va di pari passo con l’aumento delle ricerche online (+9%).

I canali digitali, social media e influencer, hanno un ruolo crescente nella fase di ispirazione, ma nelle decisioni di acquisto vere e proprie entrano in gioco dinamiche più personali e umane, quali la famiglia (45%), seguita dallo stato d’animo al momento dello shopping (34%) e dal “window shopping” (32%). Solo dopo arrivano advertising, social network e, in coda, celebrities e influencer (6%), a conferma di come fiducia, emozioni e relazioni restino i driver più autentici delle scelte dei consumatori italiani.