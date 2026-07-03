Vendite al dettaglio, a maggio più 2,2% in valore. Crescita sostenuta per l’ecommerce

A maggio le vendite al dettaglio aumentano su base annua del 2,2% in valore e dello 0,4% in volume. Su base tendenziale, spiega l’Istat, “si evidenzia una crescita in valore che riguarda entrambi i comparti”, sia i beni alimentari che quelli non alimentari, “mentre il volume è in aumento solo in quello non alimentare. Sempre in termini tendenziali, a maggio le vendite al dettaglio aumentano sia in valore sia in volume esclusivamente nella grande distribuzione e nel commercio elettronico, con una crescita particolarmente sostenuta per le vendite online”.

L’andamento delle vendite al dettaglio

Rispetto ad aprile, a maggio 2026 le vendite al dettaglio risultano in lieve aumento sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,2% e +0,1%). Andamenti positivi analoghi si registrano per le vendite dei beni alimentari e per quelle dei beni non alimentari (+0,2% in valore e in volume in entrambi i casi).

Su base tendenziale, le vendite al dettaglio registrano una crescita del 2,2% in valore e dello 0,4% in volume. In particolare, i beni alimentari aumentano in valore (+2,0%) ma diminuiscono in volume (-0,4%), mentre i beni non alimentari sono in crescita sia in valore sia in volume (rispettivamente +2,2% e +0,9%).

Fra i beni non alimentari, c’è un aumento delle vendite per tutti i gruppi di prodotti ad eccezione dei Generi casalinghi durevoli e non durevoli (-0,2%). L’aumento maggiore riguarda Elettrodomestici, radio, tv e registratori (+4,9%),Abbigliamento e pellicceria (+4,2%), Dotazioni per informatica, telecomunicazioni e telefonia (+4,1%). Il volume delle vendite aumenta solo per la grande distribuzione, che segna +1,0% e, in modo rilevante, per il commercio online, in cui le vendite segnano +12,1% in volume e +11,9% il valore.

UNC: “Paese fermo”

Per l’Unione Nazionale Consumatori i dati sulle vendite al dettaglio testimoniano però che “il Paese resta fermo”.

Spiega il presidente Massimiliano Dona: “Certo poteva anche andare peggio visti i rincari dei beni energetici e dell’inflazione dovuti all’effetto Iran, ma non è che possiamo cantare vittoria se le vendite salgono di un misero 0,2% su aprile. Inoltre, ci sono luci e ombre nei dati tendenziali, con le vendite alimentari che svettano del 2% ma solo per colpa dell’inflazione, mentre in volume calano dello 0,4%. Insomma, gli italiani continuano a pagare di più per poter mangiare, ma mangiano meno! Non c’è certo da essere soddisfatti”.

Inoltre i piccoli negozi sono in calo e le vendite si salvano solo nell’ecommerce e nella grande distribuzione. Per Dona, insomma, sono “negozi sempre più nel tunnel della crisi”.

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