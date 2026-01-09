Vendite al dettaglio, a novembre più 0,5% mensile e più 1,3% annuo

Effetto Black Friday sulle vendite al dettaglio di novembre. Così le associazioni dei consumatori accolgono e interpretano i dati dell’Istat che parlano, per novembre 2025, di una crescita delle vendite al dettaglio dello dello 0,5% su base mensile e dell’1,3% su base annua.

L’andamento delle vendite

L’Istat rileva che a novembre, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio aumentano sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,5% e +0,6%). L’aumento riguarda tanto i beni alimentari (+0,5% sia in valore sia in volume) quanto quelli non alimentari (+0,7% sia in valore sia in volume).

Nel confronto annuale, le vendite al dettaglio aumentano dell’1,3% in valore e dello 0,5% in volume. In questo caso le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,3%) ma calano in volume (-0,5%) mentre quelle dei beni non alimentari aumentano sia in valore (+1,4%) sia in volume (+1,1%).

L’Istat spiega che “su base annua, a novembre, le vendite aumentano in valore per entrambi i settori merceologici mentre in volume cresce solo il comparto non alimentare. Rispetto allo scorso anno, il valore delle vendite è in crescita esclusivamente per la grande distribuzione e il commercio online; quest’ultimo, in particolare, vede l’aumento più significativo da marzo 2023”. Nel confronto con novembre 2024 il valore delle vendite al dettaglio aumenta infatti per la grande distribuzione (+2,1%) e il commercio elettronico (+8,3%), mentre registra una flessione per le imprese operanti su piccole superfici (-0,5%) e le vendite al di fuori dei negozi (-1,9%).

Effetto Black Friday

“Dati positivi, anche se per i prodotti non alimentari ha certo influito l’effetto Black Friday – commenta il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona – Considerato che in questa occasione per la gran parte si acquistano anticipatamente i regali di Natale, vedremo se al rialzo congiunturale di novembre ne seguirà anche uno a dicembre o se invece vi sarà un rimbalzo negativo”.

Anche per il Codacons l’impulso del periodo di sconti e promozioni legato al Black Friday si fa sentire sulle vendite, con i beni non alimentari che salgono su anno del +1,1% in volume e il commercio elettronico che registra un +8,3% rispetto al 2024. “A dimostrazione di come gli italiani approfittino sempre più delle offerte di fine novembre per fare acquisti ed anticipare i regali di Natale – afferma il Codacons – Nonostante l’exploit di novembre, tuttavia, i dati sulle vendite al dettaglio nell’intero 2025 continuano a rimanere negativi: nei primi 11 mesi dell’anno, infatti, il volume delle vendite diminuisce del -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024”.

Alimentari ancora giù

Assoutenti si sofferma invece sul comparto alimentare, nel quale le vendite continuano a scendere in volume se si guarda all’andamento complessivo da gennaio a novembre 2025 rispetto al 2024. A novembre il valore delle vendite alimentari si impenna al +1,3% su anno, ma in volume si riduce del -0,5%, analizza Assoutenti. L’andamento peggiora se si guarda all’intero 2025, con le vendite alimentari che tra gennaio e novembre scendono del -0,8% in volume ma aumentano del +2,1% in valore.

“Numeri che dimostrano come le famiglie spendano sempre di più per acquistare sempre meno, a causa dei rincari che da mesi stanno interessando i prezzi di cibi e bevande, con alcuni prodotti che registrano aumenti a due cifre rispetto allo scorso anno – spiega il presidente dell’associazione Gabriele Melluso – Rinnoviamo la nostra richiesta al governo di intervenire con urgenza per calmierare i prezzi al dettaglio e introdurre misure in grado di sostenere realmente la capacità di spesa dei cittadini e i consumi”.