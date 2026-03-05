Vendite al dettaglio, Istat: gennaio inizia col segno più

L’anno inizia con un aumento delle vendite al dettaglio. Ma i numeri sono già superati dall’attualità, e l’attualità è la guerra in Medio Oriente, che potrebbe far esplodere una nuova crisi dei prezzi, come è stato con la pandemia e con la guerra in Ucraina. Oggi l’Istat ha diffuso i dati sulle vendite al dettaglio: a gennaio 2026 aumentano, rispetto al mese precedente, sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,6% e +0,4%). L’aumento riguarda soprattutto i beni alimentari (+1,1% in valore e +0,9% in volume), mentre è modesto per quelli non alimentari (+0,2% in valore e +0,1% in volume).

In crescita le vendite dei beni alimentari

Su base tendenziale,dunque nel confronto annuale, a gennaio 2026, le vendite al dettaglio aumentano del 2,3% in valore e dello 0,9% in volume. L’incremento è più consistente per i beni alimentari (+3,9% in valore e +1,5% in volume), meno marcato per i non alimentari (+1,2% in valore e +0,4% in volume).

Rispetto a gennaio 2025, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento consistente per la grande distribuzione (+4,1%) e il commercio elettronico (+4,6%).

Spiega l’Istat: “Il 2026 si apre con un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio, sia su base mensile sia su base trimestrale, esteso a entrambi i settori merceologici, ma più marcato per il comparto alimentare. Anche rispetto a gennaio dello scorso anno si osserva una dinamica positiva, sia in valore sia in volume, con incrementi più ampi per le vendite dei beni alimentari rispetto a quelli non alimentari. Sempre su base annua, la crescita riguarda soprattutto le vendite della grande distribuzione e del commercio online, quelle delle piccole superfici vedono un lieve incremento, mentre le vendite fuori dai negozi diminuiscono”.

UNC: tsunami in arrivo

L’anno inizia nel migliore dei modi, commenta subito l’Unione Nazionale Consumatori, con variazioni positive su alimentari e non.

“Peccato si riferiscano a un mondo che non c’è più e che ora con la guerra in Medio Oriente stia per arrivare uno tsunami – afferma il presidente dell’associazione Massimiliano Dona – È evidente che se questa guerra proseguirà a lungo c’è il serio pericolo che ricapiti quanto accaduto dopo l’invasione dell’Ucraina: esplosione dell’inflazione con conseguente riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e inevitabile contrazione dei consumi”.