Zanzare in arrivo: 3 soluzioni efficaci per tenerle alla larga (Foto Pixabay)

La stagione estiva si sta avvicinando a grandi passi, ma non tutto ciò che porta è categorizzabile come positivo. Con il sole e il caldo infatti arrivano anche le tanto detestate zanzare, una delle piaghe più fastidiose di questo periodo dell’anno. La loro sola presenza costringe infatti milioni di persone ogni anno ad adottare le più disparate soluzioni per poter riposare o vivere il relax estivo, e ciò, ovviamente impatta negativamente sulla qualità della vacanza e dell’umore stesso.

I soliti spray cutanei possono ovviare al problema fino ad un certo punto, ma non offrono una difesa costante contro questi caparbi insetti, motivo per il quale è necessario adottare delle soluzioni più efficaci e soprattutto di maggiore durata. Ecco quindi tre soluzioni che risultano davvero efficaci per allontanare le zanzare dalla propria abitazione.

Le zanzariere: una soluzione sempre efficace

Le zanzariere sono un rimedio che rappresenta indubbiamente un “porto sicuro”, ma che allo stesso tempo non è banale come molti potrebbero pensare. Le zanzariere Zeescreen a Milano , ad esempio, sono rinomate non solo per il servizio dell’installazione, ma anche per la qualità dei materiali utilizzati, una componente che fa tutta la differenza del mondo in casi di questo genere.

Affidarsi ad aziende o professionisti che offrono servizi di qualità permette di avere delle zanzariere efficaci e in grado di proteggere egregiamente la casa dai tentativi di invasione da parte delle zanzare e non solo. Questo tipo di prodotti quindi rappresenta una prima importantissima e fondamentale linea di difesa contro questo problema, e per questo motivo risultano imprescindibili per la stagione calda.

Dispositivi a ultrasuoni: versatili e affidabili

Altra risorsa che può rivelarsi estremamente utile in casi di questo genere sono i dispositivi a ultrasuoni, e ciò non riguarda esclusivamente le zanzare. Questi particolari apparecchi sono infatti in grado di tenere alla larga insetti di vario genere e persino animali come topi mediante l’utilizzo di suoni ad alta frequenza, rivelandosi preziosi alleati delle vacanze estive.

Questi oggetti hanno inoltre il vantaggio di poter essere comodamente attaccati alla corrente e senza particolari difficoltà, mentre altri tipi di modelli sono alimentati a batteria ed essere azionati quando lo si desidera. Non va infine escluso che dispositivi di questo genere risultano spesso essere ecosostenibili, un motivo in più per tenerli in considerazione.

Oli essenziali: una risorsa naturale ed efficiente

Le zanzare sono insetti che detestano determinate fragranze, e questo fattore può rivelarsi una potente arma da utilizzare contro di loro. Normalmente gli esperti consigliano prodotti a base di limone, citronella, lavanda, menta, geranio e Olio di Neel, in quanto tutti posseggono delle proprietà in grado di scacciare questi animali con grande efficacia.

Per quanto riguarda l’utilizzo, normalmente basterebbe applicare qualche goccia vicino alle finestre o sulle piante per poter stare tranquilli. Non vanno invece applicati sulla pelle, in quanto spesso, essendo dei concentrati, possono risultare irritanti.

Se si vuole proteggere la propria pelle con questo tipo di prodotti è necessario virare su degli unguenti appositi, ma prima di agire in questo senso è sempre consigliabile contattare e farsi consigliare da un dermatologo.

