Accessibilità dei servizi, l’AgID ha adottato le Linee guida per gli operatori

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato le Linee Guida sull’accessibilità dei servizi, previste dal decreto legislativo n. 82/2022, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/882, conosciuta come European Accessibility Act (EAA).

Accessibilità dei servizi, a chi si rivolgono le Linee guida

Le Linee Guida – si legge in una nota – forniscono indicazioni operative e strumenti utili per supportare gli operatori nell’adozione dei requisiti di accessibilità, valorizzando le opportunità economiche, sociali e tecnologiche offerte dall’accessibilità digitale.

In particolare, le disposizioni riguardano tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, tra cui fornitori di servizi di comunicazione elettronica, servizi che forniscono accesso a media audiovisivi, servizi di trasporto passeggeri, servizi di commercio elettronico, servizi bancari, libri elettronici e software dedicati.

Sul sito istituzionale è disponibile una piattaforma dedicata per consentire agli utenti di segnalare eventuali non conformità ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto legislativo n. 82/2022. Piattaforma che è stata progettata per evolvere, nel tempo, in un punto di contatto diretto tra le aziende e l’Agenzia rispetto agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 82/2022. Attraverso questo strumento, infatti, gli operatori potranno segnalare ad AgID eventuali non conformità dei servizi e comunicare le misure adottate per la loro risoluzione.

Accessiway: punto di svolta decisivo nell’attuazione dell’EAA

Accessiway, realtà europea impegnata nella promozione dell’accessibilità digitale, ha accolto con favore l’adozione delle Linee guida sull’accessibilità dei servizi.

“Con la pubblicazione delle nuove Linee Guida operative da parte di AgID, l’Italia segna un punto di svolta decisivo nell’attuazione dell’European Accessibility Act. Non siamo più nel campo della teoria o dei soli obblighi normativi: adesso disponiamo del quadro pratico, dei criteri e degli strumenti di valutazione che definiscono chiaramente le regole del gioco – dichiara Edoardo Arnello, Executive Vice President di Acessiway. – L’attivazione della piattaforma per le segnalazioni rappresenta un cambiamento di paradigma fondamentale. Per la prima volta, il consumatore avrà il potere di segnalare un disservizio digitale con estrema semplicità, innescando un confronto diretto tra l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’azienda che potrebbe essere chiamata a rispondere dell’inadempienza”.