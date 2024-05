Adiconsum: problemi di sintonizzazione dei canali locali con SKY Q

I consumatori hanno contattato le sedi territoriali di Adiconsum per segnalare un disservizio legato al decoder SKY Q. Nello specifico, diversi canali del digitale terrestre, soprattutto quelli locali, non erano più sintonizzabili. Questo problema costringeva gli utenti a staccare il cavo dell’antenna terrestre dal decoder e collegarlo direttamente al televisore per poter visualizzare tali canali.

Adiconsum ha condotto una ricerca approfondita, contattando anche SKY. È emerso che il malfunzionamento era causato da una modifica nei dati tecnici da parte delle televisioni locali. Questi cambiamenti, avvenuti durante gli ultimi ricollocamenti dei canali digitali nell’etere, hanno interferito con la numerazione automatica di ricerca dei canali del decoder SKY Q. Di conseguenza, i canali non venivano ordinati correttamente, provocando il cambio di numerazione e la mancata sintonizzazione di alcuni.

Per risolvere il problema, SKY ha aggiornato il software del decoder SKY Q, permettendo una corretta ricezione dei canali del digitale terrestre, che ora sono nuovamente visibili a partire dal canale 5001 in poi.

Qualche consiglio di Adiconsum

Adiconsum consiglia di collegare l’antenna terrestre sia al decoder SKY Q che al televisore utilizzando un piccolo derivatore a basso costo.

Questo accorgimento può prevenire eventuali disservizi futuri, consentendo una visione continua dei canali del digitale terrestre anche in caso di problemi con il decoder. Inoltre, ritiene opportuno che SKY informi attivamente i propri clienti attraverso i canali ufficiali, esortandoli a effettuare l’aggiornamento del decoder. Questo garantirà a tutti gli utenti di ripristinare la corretta visione dei canali del digitale terrestre senza ulteriori inconvenienti.

