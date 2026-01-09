L’Agcom ha comminato una sanzione di oltre 14 milioni di euro nei confronti di Cloudflare Inc. per la violazione delle norme in materia di contrasto alla pirateria online. Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 29 dicembre 2025, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, ed è stato notificato oggi. La decisione conclude un procedimento avviato per l’inottemperanza a un ordine impartito nel febbraio 2025, che imponeva alla società di intervenire per limitare l’accesso a contenuti diffusi illegalmente.

L’ordine disatteso e le contestazioni

Secondo quanto ricostruito dall’Agcom, Cloudflare non avrebbe adottato le misure richieste per contrastare l’uso dei propri servizi nella diffusione di opere protette da diritto d’autore. In particolare, all’azienda era stato chiesto di disabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico verso specifici indirizzi IP segnalati dai titolari dei diritti tramite la piattaforma Piracy Shield, oppure di implementare soluzioni tecnologiche e organizzative equivalenti. Nonostante l’ordine, l’Autorità ha accertato una perdurante inottemperanza.

Il quadro normativo e l’entità della sanzione

La sanzione applicata rientra nei limiti previsti dalla legge antipirateria 93/2023, che consente all’Agcom di irrogare multe fino al 2% del fatturato dell’ultimo esercizio in caso di mancato rispetto degli ordini emessi a tutela del diritto d’autore. Nel caso di Cloudflare, l’Autorità ha deciso di applicare una sanzione pari all’1% del fatturato globale. Si tratta di uno dei primi provvedimenti pecuniari di rilievo adottati in questo ambito, con un forte valore simbolico e operativo.

Il ruolo chiave di Cloudflare nella diffusione dei contenuti

Il provvedimento assume particolare importanza anche per il ruolo strategico svolto da Cloudflare nell’ecosistema di internet. Secondo l’Agcom, una percentuale molto elevata dei siti oggetto di blocco utilizza i servizi della società per rendere accessibili contenuti illeciti. Proprio per questo, l’Autorità sottolinea come l’efficacia delle misure antipirateria dipenda anche dalla collaborazione attiva dei grandi fornitori di servizi digitali.

La legge antipirateria e Piracy Shield

Con questa decisione, l’Agcom ribadisce la piena applicazione della legge antipirateria, che ha ampliato il numero dei soggetti obbligati a eseguire gli ordini dell’Autorità. La normativa coinvolge non solo i gestori dei siti illegali, ma anche tutti i fornitori di servizi della società dell’informazione che contribuiscono, a vario titolo, all’accessibilità dei contenuti, come provider di DNS, VPN e motori di ricerca, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica. Dall’introduzione di Piracy Shield, nel febbraio 2024, sono stati disabilitati oltre 65 mila nomi di dominio e circa 14 mila indirizzi IP legati alla diffusione di contenuti illeciti.