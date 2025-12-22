Oltre due milioni di italiani e stranieri hanno scelto la ruralità per le feste 2025. Secondo Coldiretti e Campagna Amica cresce del 5% il turismo tra pernottamenti, pasti ed esperienze autentiche del Made in Italy.

Saranno oltre due milioni, tra italiani e stranieri, i turisti che hanno scelto di trascorrere almeno una notte o un pasto in agriturismo a Natale. È quanto emerge dalle previsioni di Coldiretti e Campagna Amica, che registrano un incremento del 5% rispetto allo scorso anno nelle circa 26mila strutture attive sul territorio nazionale. Un risultato che conferma l’agriturismo come uno dei simboli più riconoscibili dell’eccellenza turistica italiana, capace di attrarre visitatori anche dall’estero.

Prevalgono gli italiani, tre notti di soggiorno medio

A scegliere la campagna sono soprattutto gli italiani, che rappresentano circa l’80% della clientela complessiva. La durata media della vacanza si attesta intorno alle tre notti, un formato ideale per coniugare relax, scoperta del territorio e autenticità. Un’offerta che intercetta il desiderio crescente di rallentare i ritmi e vivere esperienze legate alle tradizioni locali, soprattutto nei periodi di festa.

Non è solo la cucina genuina a spingere la scelta dell’agriturismo, ma sempre più il turismo esperienziale. In testa alle preferenze ci sono enoturismo e oleoturismo, seguiti dai percorsi dedicati alla birra artigianale e ai formaggi tipici. Secondo Campagna Amica, il turismo enogastronomico coinvolge oggi il 59% dei viaggiatori, con un interesse crescente per le visite nei luoghi di produzione e il contatto diretto con gli agricoltori.

Offerte su misura per le festività natalizie

In vista del Natale, molte strutture hanno ampliato la proposta con attività pensate per pubblici diversi: dagli sportivi agli amanti dei cammini, dagli appassionati di cultura a chi cerca benessere e relax. Non mancano le iniziative legate alle tradizioni natalizie, come i corsi di cucina dedicati alle ricette tipiche delle feste, che rafforzano il legame tra ospitalità e identità territoriale.

L’agriturismo si conferma così un presidio fondamentale per le aree interne, dove il turismo integra il reddito agricolo e sostiene l’artigianato locale. Un contributo prezioso anche per la tutela dei borghi, del paesaggio e per la prevenzione dello spopolamento e del dissesto idrogeologico.

«Trascorrere le festività in agriturismo – sottolinea Dominga Cotarella, presidente di Campagna Amica e Terranostra – significa vivere tradizioni autentiche e sostenere percorsi responsabili e sostenibili, acquistando prodotti direttamente dalle aziende agricole. Un fenomeno in continua crescita che dimostra la capacità dell’agricoltura di creare valore economico, ambientale, sociale e culturale, generando relazioni e benessere diffuso».