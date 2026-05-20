Al via il Festival dell’Economia di Trento: i giovani sono i protagonisti di questa edizione

Al via oggi, fino al 24 maggio, si terrà la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 ORE insieme a Trentino Marketing, per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento, è arrivato a oltre 140.000 presenze in quattro anni.

Il tema dell’edizione 2026 sarà “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”. Qui il programma completo.

Festival dell’Economia di Trento, i contenuti dell’evento

La manifestazione porterà a Trento oltre 700 relatori, in più di 300 eventi caratterizzati – spiegano gli organizzatori – “da un unico criterio guida: quello della dialettica, del ragionamento e dell’argomentazione, del dibattito aperto e senza pregiudizi, dando spazio e voce ai giovani, che saranno protagonisti direttamente sul palco“.

Grazie all’iniziativa “Le voci del domani” promossa dal Comitato Scientifico del Festival, infatti, i giovani tra i 18 e i 30 anni hanno avuto la possibilità di proporsi come speaker del Festival: un’occasione per prendere la parola e portare il proprio punto di vista al centro del dibattito pubblico.

Grande attesa anche per il Fuori Festival, il palinsesto ideato quattro anni fa dal Gruppo II Sole 24 ORE per avvicinare all’economia e ai grandi temi dell’attualità il pubblico più ampio e trasversale dei giovani e delle famiglie, attraverso il coinvolgimento di divulgatori e talent. In programma eventi, laboratori e dibattiti su economia sociale, mondo del lavoro, divulgazione scientifica, salute e benessere, sostenibilità.

Tornano poi “Economie dei Territori”, la serie di eventi che dà voce alle imprese e istituzioni locali in un format di approfondimento delle realtà territoriali, gli “Incontri con l’autore” con le presentazioni di libri, e la Libreria del Festival in Piazza Duomo curata dall’Associazione librai del Trentino. Diverse e numerose anche le attrazioni artistico culturali che la città di Trento offrirà nei giorni del Festival.

I giovani al centro

La Call for Ideas, promossa nell’ambito del XXI Festival dell’Economia di Trento dal titolo “Dai mercati ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”, ha raccolto 270 candidature da parte di ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni.

I giovani selezionati – si legge in una nota dell’evento – entreranno direttamente nei panel del Festival, intervenendo – in qualità di veri e propri relatori – accanto a economisti, manager, accademici, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti del mondo produttivo nazionale e internazionale. Di questi 14 giovani speaker, 7 sono studenti e dottorandi e 7 sono già professionisti e lavoratori, attivi in ambiti che spaziano dall’economia all’intelligenza artificiale, dal diritto alla sostenibilità.

I 14 giovani speaker porteranno il loro contributo in appuntamenti dedicati ai temi del lavoro, dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità, dell’energia, della geopolitica e dell’economia sociale.