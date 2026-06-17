Alto Adige adults only: un’idea di vacanza tra natura e relax

L’Alto Adige è una di quelle destinazioni in cui il concetto di vacanza può assumere forme diverse, a seconda del tipo di esperienza che si vuole vivere. È infatti una meta diversa rispetto a molte destinazioni balneari, dove il soggiorno tende spesso a essere monotematico e prevedibile.

Si deve anche sottolineare che nel territorio altoatesino, accanto alle tipiche vacanze dinamiche, legate all’escursionismo e ad altre attività sportive come ciclismo, MTB e alpinismo, da anni c’è un interesse crescente verso esperienze caratterizzate da ritmi più lenti e dalla ricerca del relax.

Ne sono un esempio le proposte adults only, pensate soprattutto per coppie, viaggiatori singoli o piccoli gruppi di amici e nelle quali la natura e il benessere fisico e mentale sono elementi centrali dell’esperienza.

Il valore del tempo lento tra le Dolomiti

Il paesaggio dolomitico contribuisce in modo significativo a definire l’esperienza per soli adulti. Le cime alpine, i boschi e le verdi vallate dell’Alto Adige danno numerose possibilità per trascorrere il tempo all’aria aperta senza che sia sempre necessario seguire ritmi intensi o programmati nei minimi dettagli.

Le passeggiate panoramiche, le escursioni a bassa quota e i tanti percorsi immersi nella natura danno la possibilità di vivere il territorio in modo rilassato, lasciando il giusto spazio alla contemplazione, all’osservazione e al riposo, soprattutto quello mentale.

Scegliere un hotel in Alto Adige adults only

Organizzare una vacanza per soli adulti significa anche scegliere con cura il luogo e l’alloggio.

Chi è alla ricerca di un hotel in Alto Adige adults only non ha che l’imbarazzo della scelta. Tra le tante possibilità, una è l’Excelsior Dolomites Life Resort, hotel 4 stelle a gestione familiare. Si trova a San Vigilio di Marebbe, nota località escursionistica e sciistica, porta d’accesso al Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies.

L’Excelsior mette a disposizione una Sky SPA con un’infinity pool panoramica riscaldata a 33 °C, una relax lounge outdoor con caminetto, una sauna panoramica, una cabina a raggi infrarossi, un’ampia terrazza, una relax room panoramica indoor e una SPA lounge.

Esperienze tra natura, benessere e attività stagionali

L’attività escursionistica è chiaramente un classico nella zona di San Vigilio, ma il territorio offre numerose altre opportunità, dando la possibilità di costruire una vacanza molto varia. Alcune esperienze si ripetono con cadenza settimanale o regolare, come le sessioni di yoga del mattino a San Vigilio, che si svolgono più volte nel corso dell’estate nel parco giochi “Pes Pesc”, oppure le attività di forest bathing, pensate per l’immersione nel bosco e il contatto diretto con l’ambiente naturale.

A queste si affiancano esperienze in notturna come l’osservazione delle stelle, organizzata ogni giovedì fino al 29 ottobre 2026. Altre possibilità sono le attività escursionistiche guidate, tra cui tour nel parco naturale e percorsi che collegano punti di interesse come il lago di Braies e San Vigilio di Marebbe. Questa varietà consente di alternare momenti di attività e pausa, costruendo un soggiorno che ognuno può delineare in base alle proprie esigenze e ai propri desideri.

Un territorio che favorisce un ritmo diverso

L’area di San Vigilio di Marebbe, ma lo stesso può dirsi per tutto l’Alto Adige, si presta a un tipo di soggiorno costruito attorno all’equilibrio tra movimento e pausa. Il calendario, piuttosto ricco di eventi e manifestazioni, permette di alternare escursioni, esperienze guidate e momenti di benessere senza seguire programmi rigidi.

E questo particolare contesto è perfetto per una vacanza adults only che privilegi la tranquillità e la qualità del tempo trascorso, che si viaggi in solitaria, in coppia o con un piccolo gruppo di amici.

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