Animali da compagnia, Assalco: in Italia il 54,5% delle famiglie convive con almeno un pet
Secondo il Rapporto Assalco–Zoomark 2026 gli animali da compagnia sono una presenza ormai consolidata nella vita di casa e ancora più diffusa nei nuclei con figli. Cresce la propensione all’adozione
In Italia sono 53,6 milioni gli animali da compagnia, secondo le stime di SWG per Assalco pubblicate nel Rapporto Assalco–Zoomark 2026, che racconta racconta un’Italia sempre più pet-friendly.
In particolare i pesci rappresentano la specie più numerosa, con oltre 25 milioni di esemplari ospitati in circa 1,7 milioni di acquari. Seguono i gatti (11 milioni) e i cani (9,1 milioni), che si confermano i principali driver del mercato pet food in termini di diffusione e rilevanza economica.
Più contenuti, ma comunque significativi, i numeri relativi alle altre specie: uccelli (4,1 milioni), rettili e anfibi (2,7 milioni) e piccoli mammiferi (1,4 milioni).
Animali da compagnia, presenti in oltre metà delle famiglie
Secondo i dati presentati nel Rapporto, la penetrazione degli animali da compagnia nelle famiglie italiane raggiunge il 54,5%, evidenziando una diffusione ormai strutturale del fenomeno. Il dato cresce in presenza di figli: arriva al 66,7% nelle famiglie con bambini piccoli e rimane superiore al 60% nelle famiglie con figli adulti conviventi.
Tra le specie, cani e gatti dominano il panorama domestico, presenti rispettivamente nel 28,7% e 26,7% delle famiglie italiane, mentre tutte le altre categorie restano su livelli inferiori al 5,5%.
In particolare, rispetto alla media, le famiglie con bambini piccoli mostrano una maggiore presenza di cani (40,8% contro il 28,7% del totale famiglie), mentre i gatti risultano più diffusi nelle famiglie con figli più grandi, dove raggiungono il 33,7%.
Le specie non convenzionali trovano invece maggiore spazio tra i single con figli, segmento caratterizzato da una maggiore diversificazione: i pesci arrivano all’11%, gli uccelli al 7,3%, mentre rettili e piccoli mammiferi si attestano rispettivamente al 5,7% e 4,0%.
Cresce la propensione all’adozione
Il Rapporto mette in evidenza anche una maggiore propensione all’adozione di animali da compagnia.
Circa un quinto delle famiglie senza animali d’affezione (il 20%), infatti, dichiara l’intenzione di accogliere un pet nei prossimi 12 mesi, segnalando un bacino di crescita rilevante per il settore.
La propensione aumenta ulteriormente tra chi possiede già un animale: il 32,1% delle famiglie con pet dichiara l’intenzione di aggiungere un ulteriore animale da compagnia in futuro, evidenziando una tendenza dei nuclei familiari a convivere con più pet. Cani e gatti si confermano le specie più desiderate.