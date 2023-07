Assicurazione auto a rate mensili: quando conviene

Un modo comodo e innovativo per pagare la polizza RC Auto è quello rappresentato da un’ assicurazione auto mensile , con una forma di pagamento nata per venire incontro alle esigenze di sempre più consumatori, e che consente una rateizzazione della somma dovuta per il premio annuale, diluendola su un periodo di dodici mesi.

In questo modo è possibile evitare l’esborso in un’unica soluzione di una somma spesso considerevole per il bilancio annuale e, a seconda della compagnia assicurativa, senza interessi; con un vantaggio davvero notevole per famiglie e individui.

Come funziona

Solitamente nello stipulare un’assicurazione auto a rate si procede con l’erogazione di un vero e proprio prestito, concesso da una finanziaria di proprietà della compagnia assicurativa o che collabora con essa.

Tra le garanzie richieste di solito ci sono la busta paga e la dichiarazione dei redditi, mentre è piuttosto improbabile che vengano richieste fideiussioni, visto che l’entità dell’importo non è elevata in termini di valore assoluto.

Delle compagnie assicurative danno anche la possibilità di stipulare una RCA a rate senza busta paga, chiaramente offrendo altri tipi di garanzie come l’essere un cliente fidelizzato della compagnia o dimostrare una certa capacità reddituale o di liquidità.

La polizza a rate di solito presume che il cliente paghi l’importo prestabilito, con eventuali costi e interessi, se presenti, direttamente all’ente finanziatore, il quale provvederà a sua volta a pagare l’assicurazione.

Sono diverse le finanziarie che permettono di optare per rate bimestrali, trimestrali o addirittura semestrali, sarà così possibile scegliere la soluzione ottimale secondo le proprie esigenze e previsioni di spesa.

Alcune compagnie assicurative danno poi la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione auto mensile senza ricorrere ad alcun finanziamento; semplicemente scalando l’importo della rata con un addebito diretto sulla carta di credito, con cadenza mensile. Questa soluzione può però prevedere una lieve maggiorazione del prezzo della polizza.

Differenza tra una polizza a rate e una polizza temporanea

L’assicurazione a rate viene a volte confusa con l’assicurazione temporanea; si tratta di due cose profondamente diverse: la seconda infatti ha una durata sempre inferiore ai 12 mesi: che siano 3 mesi piuttosto che pochi giorni o un semestre. e non prevede un pagamento frazionato.

La polizza a rate invece ha sempre una validità annuale, con il vantaggio però di poter pagare il premio annuale in rate mensili, bimestrali, trimestrali o spesso anche in due sole rate semestrali.

Conclusioni

La spesa relativa alla RCA auto, più le altre eventuali coperture accessorie, rappresenta da sempre una voce di spesa sicuramente non trascurabile nel bilancio finanziario di famiglie e individui. La possibilità di spalmare l’importo per il premio annuale su rate addirittura mensili, magari senza interessi, risulta quindi davvero interessante per molti.

Risulta davvero molto pratica l’opzione, che alcune compagnie offrono, dell’addebito diretto della rata sulla carta di credito, senza dover ricorrere a finanziamenti, per il massimo della comodità.

In ogni caso si avrà il vantaggio di una spesa diluita, senza l’esborso di una cifra importante, magari precedentemente accantonata, e potendo organizzare con maggiore tranquillità il bilancio mensile e annuale.

