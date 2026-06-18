Bilanci in miglioramento, premi in aumento e maggiore solidità patrimoniale: il settore assicurativo italiano chiude il 2025 con risultati positivi. A trainare la crescita sono le polizze Vita e le coperture contro le calamità naturali, mentre l’intelligenza artificiale e la cybersicurezza si affermano come nuove priorità per compagnie e autorità di vigilanza.

Il 2025 si è chiuso con risultati particolarmente favorevoli per il mercato delle assicurazioni italiano. Le compagnie hanno rafforzato la propria solidità patrimoniale, migliorato la redditività e incrementato sia la raccolta premi sia gli investimenti. Un quadro che conferma la buona salute del settore e la sua crescente capacità di sostenere l’economia reale.

A evidenziare questo scenario è stato Paolo Angelini, presidente dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sottolineando come il comparto si presenti oggi «solido e profittevole». Il ramo Vita ha registrato una crescita del 7,3%, sostenuta soprattutto dalle polizze con finalità di investimento. Contestualmente è proseguita la riduzione del rapporto tra riscatti e premi, sceso al 67%, segnale di una maggiore stabilità della raccolta.

Anche la redditività ha mostrato un netto miglioramento. Il risultato di esercizio del comparto Vita ha raggiunto i 6,7 miliardi di euro, mentre il Roe si è attestato al 14,6%, confermando una fase particolarmente positiva per le imprese assicurative.

Danni e protezione: il mercato cambia volto

La crescita non ha riguardato soltanto il comparto Vita. Anche i rami Danni hanno evidenziato un andamento favorevole, con un risultato di esercizio salito da 4,5 a 4,9 miliardi di euro e un Roe del 13,3%.

Parallelamente continua una graduale trasformazione della composizione del mercato. Se dieci anni fa l’assicurazione Rc auto rappresentava oltre la metà della raccolta del comparto Danni, oggi il suo peso è sceso a poco più del 40%. A guadagnare spazio sono soprattutto le coperture dedicate alla protezione della salute e delle proprietà, segno di una crescente attenzione verso nuovi rischi e nuove esigenze di tutela.

L’effetto delle polizze contro le calamità naturali

Tra i fattori che hanno contribuito alla crescita del settore spicca l’introduzione dell’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i danni derivanti da eventi catastrofali. La misura, prevista dalla legge di Bilancio 2024 ed entrata pienamente in vigore nell’aprile scorso, sta progressivamente modificando il mercato.

I numeri mostrano una diffusione ancora limitata ma in rapida espansione. Le polizze sono passate da circa 290 mila nel luglio 2025 a 700 mila contratti alla fine di aprile 2026. Un’accelerazione significativa che testimonia una crescente sensibilità verso la gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici e agli eventi naturali estremi.

Secondo le prime analisi, i costi delle coperture delle assicurazioni variano sensibilmente in base all’area geografica, ai rischi prevalenti sul territorio, alle condizioni contrattuali e al livello di concorrenza presente sul mercato. Il premio mediano si attesta a 203 euro per impresa.

Intelligenza artificiale e cybersicurezza: la nuova frontiera

Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. L’evoluzione sempre più rapida dell’intelligenza artificiale sta imponendo alle compagnie assicurative una crescente attenzione ai temi della sicurezza informatica.

L’Ivass, in coordinamento con la Banca d’Italia, sta rafforzando le attività di vigilanza sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I modelli avanzati di IA rappresentano infatti una risorsa preziosa per migliorare le difese digitali, ma possono anche essere utilizzati per rendere più sofisticati gli attacchi informatici da parte di organizzazioni criminali.

Le verifiche effettuate dall’Autorità hanno evidenziato in diversi casi una carenza di competenze specialistiche nella gestione delle infrastrutture informatiche e nelle attività di controllo. Particolare attenzione viene inoltre riservata ai fornitori esterni di servizi digitali, responsabili del 75% delle segnalazioni di incidenti informatici ricevute nel corso del 2025.

Più tutela per i consumatori

Sul fronte della protezione degli assicurati, una delle principali novità dell’anno è rappresentata dall’avvio dell’Arbitro assicurativo. Dalla sua entrata in funzione, il 15 gennaio scorso, fino ai primi giorni di giugno sono stati presentati oltre 1.700 ricorsi.

I dati mostrano un forte interesse da parte dei consumatori, anche se quasi un quarto delle richieste è risultato inammissibile perché presentato senza aver prima inoltrato un reclamo alla compagnia assicurativa, passaggio obbligatorio previsto dalla procedura.

Interessante anche il fatto che circa il 12% delle controversie si sia risolto già nelle prime fasi di confronto tra le parti, senza la necessità di una decisione arbitrale. Un segnale che evidenzia il potenziale dello strumento nel favorire soluzioni rapide e meno conflittuali.

Lo sguardo alle riforme future

Per il settore delle assicurazioni si apre ora una fase caratterizzata da importanti cambiamenti normativi. La revisione della direttiva europea Solvency II dovrebbe consentire una significativa liberazione di capitale già a partire dal prossimo anno, creando le condizioni per un maggiore coinvolgimento delle compagnie nel finanziamento di attività innovative e strategiche per la crescita economica.

Allo stesso tempo prosegue il dibattito sul rafforzamento del mercato unico europeo e sul ruolo delle autorità di vigilanza, con l’obiettivo di uniformare i livelli di tutela degli assicurati e garantire condizioni di concorrenza più omogenee tra i diversi Paesi.

In questo contesto, secondo l’Ivass, la collaborazione tra istituzioni, autorità e industria assicurativa sarà fondamentale per affrontare le trasformazioni in corso, cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema.

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