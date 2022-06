Associazioni, Anna Rita Cosso eletta Presidente nazionale di Cittadinanzattiva

Ieri a Bologna, a margine della settima edizione del Festival della Partecipazione, l’Assemblea degli Enti Associati di Cittadinanzattiva ha eletto Presidente nazionale dell’organizzazione Anna Rita Cosso, che succede ad Antonio Gaudioso.

Anna Rita Cosso milita da 44 anni in Cittadinanzattiva, avendo contribuito nel 1978 alla fase fondativa dell’allora Movimento Federativo Democratico. È stata segretaria regionale di Cittadinanzattiva Umbria. Dopo 42 anni di servizio, sarà presto in pensione dal suo lavoro di responsabile del settore Beni e Attività Culturali del Comune di Spoleto.

“Credo nell’Europa, sono femminista, pacifista e antifascista. Le crisi sistematiche che abbiamo di fronte – la guerra, il cambiamento climatico, la ripresa dell’inflazione, la messa in discussione dei diritti civili e sociali, basti pensare alla scandalosa sentenza della Corte suprema statunitense sull’aborto – richiedono risposte adeguate e complesse che la nostra organizzazione è pronta a costruire”, ha dichiarato Anna Rita Cosso.

“Uno dei doni che abbiamo come essere umani è che siamo resistenti come specie, ci adattiamo per natura: questo ci conforta perché vuol dire che se vogliamo, le soluzioni le troviamo per uscire da qualsiasi situazione di impasse. E spesso le soluzioni già si conoscono, bisogna solo agire per ottenerle – conclude. – Il merito sta nell’innovazione, nella generatività, nell’apertura al mondo, nella voglia di sperimentare nuovi percorsi e nuove vie, pur mantenendo coerenza con se stessi e la propria storia”.

