Assoutenti Liguria compie 20 anni: il 22 dicembre la celebrazione dell’anniversario

Si terrà giovedì 22 dicembre 2022, presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale (Genova), la celebrazione del 20° anniversario della fondazione di Assoutenti Liguria.

Le battaglie di Assoutenti Liguria

Innumerevoli le battaglie portate avanti dall’Associazione al fianco dei cittadini liguri nella loro veste di consumatori e utenti: dalla prima protesta contro il carovita per gli aumenti di prezzo del lontano 2003 fino allo sciopero della spesa e cena pane e cipolle per protestare contro i rincari del più recente settembre 2022, passando attraverso numerosi progetti e campagne.

Assoutenti Liguria ricorda anche le proteste contro i disservizi di Ferrovie; il ricorso alla Commissione Europea garante della concorrenza per giungere alla chiusura di Parmalat (2004); la prima vittoria per l’annullamento delle multe ZTL (2007); le richiesta di sostegno agli automobilisti danneggiati dall’alluvione del 2010; la petizione contro la chiusura del reparto maternità dell’Ospedale Evangelico di Voltri (2010) e dell’Ospedale Villa Scassi (2022); la costituzione del Comitato Naufraghi Concordia (comitato nato per richiedere i risarcimenti danni a seguito della tragedia del 2012); la conciliazione per i danni subiti dalle famiglie e dai condomini del Centro Storico rappresentati da Assoutenti per l’esplosione in porto delle microcariche per abbassare i fondali nell’area del Molo Gadda (2013-2014).

E, ancora, la battaglia al fianco dei pendolari danneggiati da 5 giorni di sciopero selvaggio AMT nel Novembre 2013; l’azione con i tifosi del Genoa in cui sono stati raccolti 21.000 euro a favore degli alluvionati del 2015; l’attivazione di un protocollo Assoutenti/Amiu per rendere attiva la partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata porta a porta (2018); la manifestazione #Genovanelcuore a sostegno delle persone danneggiate dal crollo del Ponte Morandi e la costituzione dell’Associazione come parte civile al processo (2018-2022); il servizio di informazione, supporto e assistenza nella compilazione attivato in favore di over 75, invalidi, malati rari e donne in gravidanza per ottenere una carta prepagata dal valore di 250 euro per il trasporto in taxi e noleggio con conducente del 2020; l’attivazione, in collaborazione con Regione Liguria, di un servizio di ascolto al quale i cittadini si sono rivolti per segnalare problematiche, disguidi e incomprensioni riguardanti il piano vaccinale (2021).

