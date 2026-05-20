mercoledì 20 Maggio 2026
ATAC denuncia la circolazione di un messaggio fake: è un tentativo di truffa

ATAC denuncia la circolazione di un messaggio fake: è un tentativo di truffa (foto Pixabay)

ATAC denuncia la circolazione di un messaggio fake: è un tentativo di truffa

ATAC avvisa i clienti che da qualche ora sta circolando un falso avviso

20 Maggio 2026 Redazione

Attenzione al messaggio fake: ATAC avvisa i clienti che da qualche ora sta circolando un falso avviso.

Molti clienti hanno ricevuto sul cellulare la scritta “Attenzione! Convalida TAP&GO incompleta. Rischio multa. Confermi ora: https : // rome atac. help / pay“.

Messaggio fake, ATAC non invia mai SMS ai clienti per Tap&Go

Si tratta di un messaggio che ATAC non ha mai diramato, che cela un tentativo di phishing. ATAC – ricorda l’azienda – non invia mai sms ai clienti per Tap&Go.

ATAC raccomanda, quindi, ai clienti di non cliccare assolutamente sul link e rivolgersi ai canali ufficiali dell’azienda, raggiungibili dal sito http://atac.roma.it per chiedere informazioni e assistenza.

ATAC, intanto, invierà un esposto alle autorità competenti per segnalare questo tentativo di truffa a danno dei propri clienti.

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