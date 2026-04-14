Aumenti illegittimi Netflix: come chiedere il rimborso aderendo alla class action MDC

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha costituito un pool di legali che “sosterranno le buone ragioni degli abbonati di Netflix nelle richieste di immediata riduzione dell’importo in vigore e di restituzione degli aumenti già versati illegittimamente, dopo la sentenza del tribunale di Roma, sollecitata da un esposto del Movimento consumatori“.

Tale sentenza ha dichiarato illegittimi gli aumenti degli abbonamenti Base e Standard sottoscritti dal 2017 al 2023. Le somme da recuperare possono ammontare a centinaia di euro in rapporto alle annualità di abbonamento sottoscritte.

Rimborsi Netflix, come aderire all’iniziativa di MDC

Per facilitare le informazioni e l’adesione alla class action MDC ha predisposto⁠ un form da compilare e una ⁠⁠email dedicata classactionmdc@mdc.it. Gli abbonati Netflix possono riempire il form e lasciare i loro contatti per restare informati sugli sviluppi dell’iniziativa e sulle azioni che Netflix porrà in essere in esecuzione della sentenza.

MDC ricorda che il tribunale di Roma ha dichiarato nulle le clausole 3.5 e 6.4 delle Condizioni di Utilizzo del Servizio Netflix, che disciplinano la modifica unilaterale delle condizioni economiche (esempio, il prezzo dell’abbonamento) normative ( le “regole del gioco” tra le parti).

Netflix comunque ha facoltà di presentare ricorso. MDC, pertanto, informerà chiunque compilerà il form sugli sviluppi.