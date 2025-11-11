Autostrade per l’Italia: attenzione a nuova campagna di phishing
Nuovo tentativo di phishing sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia per carpire dati personali. L’allerta della società
È in corso una nuova campagna di phishing che fa ricorso in modo fraudolento al nome di Autostrade per l’Italia per cercare di carpire dati personali.
La comunicazione arriva direttamente da Autostrade che sta avvisando i clienti di recenti tentativi di phishing volta a ottenere informazioni personali, compresi i dati della carta di credito. In una comunicazione Autostrade per l’Italia spiega che “alcuni Clienti potrebbero ricevere o aver ricevuto SMS o email ingannevoli che sembrano provenire da Autostrade per l’Italia, ma che in realtà sono truffe orchestrate da malintenzionati. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione prima di cliccare su qualsiasi link, verificando sempre con cura il mittente, in particolare la presenza di eventuali alterazioni di una o più lettere nell’indirizzo web (es. autostrede o autostiade)”.
Il canale ufficiale per il pagamento online dei Rapporti di Mancato Pagamento del Pedaggio è il sito www.autostrade.it.