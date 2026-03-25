Aviaria, Ministero della Salute: identificato un caso in Lombardia

In Lombardia è stato identificato un caso di infezione da aviaria a bassa patogenicità. Attualmente non si rilevano criticità e la situazione è costantemente monitorata

La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un paese extraeuropeo, dove ha contratto l’infezione, e attualmente ricoverato.

È quanto comunicato dal Ministero della Salute.

Sulla base delle informazioni scientifiche ad oggi disponibili – spiega il Ministero – “il contagio avviene tramite esposizione diretta al pollame infetto o ad ambienti o materiali contaminati. I casi umani sono caratterizzati da malattia lieve e non è stata mai riportata trasmissione da persona a persona“.

Aviaria, il caso

Quello registrato in Lombardia è il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa.

“Tutte le verifiche previste – sottolinea il Ministero della Salute, – sono state tempestivamente effettuate e i contatti del caso sono stati individuati, nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e sorveglianza”.

Il Ministero, inoltre, ha immediatamente attivato il coordinamento con la Regione Lombardia, l’Istituto Superiore di Sanità e il gruppo degli esperti di laboratorio di riferimento nazionale e ha garantito il raccordo e l’aggiornamento degli organismi internazionali competenti.

Attualmente non si rilevano criticità e la situazione è costantemente monitorata.