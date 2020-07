Azioni Ubi Banca, Intesa Sanpaolo incontra le associazioni dei consumatori

Intesa Sanpaolo ha oggi incontrato le Associazioni dei consumatori aderenti al CNCU* (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico) con riferimento alla Offerta pubblica di scambio promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni ordinarie di UBI.

L’incontro

Durante l’evento sono stati richiamati gli elementi essenziali dell’operazione, indicati nei documenti informativi relativi all’OPS pubblicati e a disposizione del mercato, con particolare riferimento alla possibilità per i piccoli risparmiatori di aderire all’offerta scambiando 10 azioni ordinarie di UBI Banca con 17 azioni ordinarie di nuova emissione Intesa Sanpaolo. Il periodo di adesione è stato avviato il 6 luglio e si concluderà il 28 luglio, salvo proroghe.

Le Associazioni dei Consumatori hanno dichiarato di volersi rendere parte attiva in merito alla trasparenza di tutta l’operazione, vigilando attraverso le proprie reti e favorendo la libertà di adesione all’OPS per le azioni Ubi Banca da parte dei piccoli azionisti risparmiatori.

Oltre all’esposizione della significativa creazione di valore per gli azionisti, per i dipendenti e per i clienti sono stati affrontati, tra gli altri, sempre come indicato nei documenti informativi relativi all’OPS pubblicati e a disposizione del mercato, temi quali la creazione di 4 nuove Direzioni regionali a Bergamo, Brescia, Cuneo e Bari, ciascuna con una rete di alcune centinaia di filiali ad elevata autonomia creditizia e autonomia gestionale, la creazione di un centro di eccellenza a Pavia per l’agricoltura che coordinerà tutte le attività del Gruppo in questo settore.

Sarà inoltre costituita una Impact Bank Leader con nuove unità basate a Brescia, Bergamo e Cuneo.

Intesa Sanpaolo e i consumatori

Negli ultimi tempi il rapporto tra Associazioni dei Consumatori e Intesa Sanpaolo si è ulteriormente arricchito attraverso la condivisione di un protocollo di lavoro comune, “Innoviamo le Relazioni”, basato su incontri operativi sulle tematiche di maggior interesse a ulteriore vantaggio della tutela e della trasparenza per i nuovi clienti.

Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha così commentato: “Il costante dialogo con le Associazioni dei Consumatori ci ha aiutato in questi anni ad innovare e riqualificare l’interazione con i clienti-consumatori che insieme ai dipendenti per Intesa Sanpaolo rappresentato l’asset principale. Oggi abbiamo voluto richiamare le ragioni sottostanti l’Ops; un’operazione che riteniamo fondamentale per realizzare un Gruppo ai vertici del settore in Europa con una forte leadership domestica a servizio delle famiglie e delle imprese capace di valorizzare i territori e le comunità locali.”

MDC: “Incontro positivo, vigileremo sulla trasparenza dell’operazione”

MDC ha apprezzato l’approfondita esposizione da parte dei dirigenti di Intesa delle condizioni offerte ai risparmiatori UBI per l’OPS e insieme con le altre associazioni ha assicurato il massimo impegno a garanzia della trasparenza dell’operazione e della più completa informazione per i risparmiatori che volessero valutare l’opportunità di aderire.

L’associazione esprime preoccupazione per segnalazioni arrivate da più parti di manovre di vero e proprio boicottaggio dell’OPS, con insufficiente pubblicizzazione dei contenuti, difficoltà burocratiche e modulistica complicata e di non facile reperimento.

MDC è impegnata a segnalare alle Autorità di vigilanza ogni comportamento che danneggi i risparmiatori e si augura che l’operazione si svolga nella dovuta correttezza e trasparenza.

*ACU, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Associazione Utenti Radio Tv, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, UdiCon, Unione Nazionale Consumatori.