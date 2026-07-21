Bagagli smarriti, oltre 2 milioni e 800 mila l’anno

Fra i disservizi più comuni e disagevoli che si verificano durante i viaggi c’è quello dei bagagli smarriti. Secondo Facile.it, fra chi ha viaggiato in aereo nell’ultimo anno oltre 2,8 milioni di italiani ha subito il furto o lo smarrimento dei bagagli

Più di 2 milioni e 800 mila bagagli sono andati smarriti o rubati nell’ultimo anno. In gran parte, oltre 1 milione e 900 mila, sono valigie smarrite dalle compagnia aerea. Oltre 780 mila valigie sono consegnate in ritardo.

Il dato fa un certo effetto e fotografa uno degli imprevisti più comuni, che porta grandi disagi e problemi a chi viaggia: lo smarrimento dei bagagli, con tutto quello che ne deriva in termini di viaggio rovinato e tempo impiegato per cercare di recuperare la valigia e soprattutto il suo contenuto. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG, tra chi ha viaggiato in aereo nell’ultimo anno, più di 2,8 milioni di italiani hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli.

Nel dettaglio, dalla ricerca (un’indagine su 1500 rispondenti fatta all’inizio di giugno) emerge che “oltre 1,9 milioni di viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva dalla compagnia aerea. A più di 786mila vacanzieri la valigia è stata consegnata in ritardo e a quasi 168.000 è stata rubata in aeroporto, ma senza responsabilità della compagnia aerea”.

Per tutelarsi da questi imprevisti sempre più viaggiatori decidono di affidarsi alle assicurazioni. Fra chi ha sottoscritto una polizza viaggio, più di 1 su 3 (ovvero oltre 1,2 milioni di persone) ha incluso anche la copertura per lo smarrimento o il furto del bagaglio.

«Le assicurazioni viaggio tutelano gli assicurati da una vasta gamma di imprevisti che possono sopraggiungere durante una vacanza – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it – Prima di sottoscrivere la copertura, però, è necessario verificare con attenzione le garanzie incluse, la presenza di franchigie, scoperti o esclusioni, tutte informazioni che si possono trovare sui fascicoli informativi delle compagnie».

Per quanto riguarda i prezzi, secondo l’analisi di Facile.it, per una polizza viaggio che comprende l’assistenza sanitaria e la garanzia smarrimento bagagli i premi partono da circa 12 euro per 10 giorni di viaggio in Europa e da 34 euro per due settimane in destinazioni extra europee.

Attenzione alle coperture

Attenzione però alle effettive coperture. L’assicurazione smarrimento bagagli è una copertura che normalmente viene proposta come estensione della tradizionale polizza viaggio e tutela l’assicurato sia in caso di smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna delle valigie da parte del vettore aereo, sia in caso di furto bagagli durante la vacanza. Per quanto riguarda smarrimento definitivo e furto, la polizza rimborserà, nei limiti dei massimali, il valore dei beni perduti. Attenzione, però, perché l’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale dei beni e non si terrà conto dei valori affettivi.

Per la consegna ritardata della valigia, invece, è previsto il rimborso delle spese sostenute per acquisti di beni di prima necessità, come gli articoli per l’igiene personale o l’abbigliamento. La garanzia, però, non opera se il ritardo nella riconsegna avviene sul volo di ritorno al domicilio/residenza dell’assicurato. Inoltre la definizione di ritardo può variare da compagnia a compagnia, normalmente devono trascorrere almeno 8-12 ore dall’orario di arrivo previsto.

Importante sapere che se la valigia conteneva anche documenti come passaporto, carta d’identità o patente di guida, la compagnia rimborserà le spese per il rifacimento/duplicazione. Per il risarcimento di apparecchiature elettroniche come smartphone, pc, tablet e macchine fotografiche, invece, è solitamente necessario sottoscrivere una garanzia ad hoc.

Cosa non coprono? Anche le polizze sui bagagli prevedono delle esclusioni. In primo luogo, non coprono mai i danni agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato, ovvero nel caso in cui gli oggetti vengano lasciati incustoditi in qualsiasi momento, in caso di dimenticanza, incuria o perdita da parte dell’assicurato. Sono sempre esclusi beni come denaro, assegni, biglietti di viaggio e oggetti d’arte, e i sinistri che non siano documentati con le prove richieste. Alcune compagnie non coprono gli oggetti acquistati in viaggio, come i souvenir.

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