BEDEX, l’Agenzia ICE alla guida di 10 imprese innovative

L’eccellenza tecnologica del Made in Italy sbarca nel cuore decisionale dell’Europa. In occasione della prima edizione di BEDEX 2026 (Brussels International Defence Exhibition), la rassegna dedicata ai settori della difesa e della sicurezza in programma presso il Brussels Expo dal 12 al 14 marzo 2026, l’Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) realizzerà un Padiglione Italia composto da 10 imprese altamente innovative, chiamate a rappresentare il valore industriale del Paese in un evento destinato a diventare il nuovo polo di riferimento per l’industria della Difesa europea.

Più che come tradizionale rassegna espositiva, BEDEX nasce come una piattaforma di interazione tra l’industria e i principali centri decisionali internazionali. La localizzazione strategica a Bruxelles favorisce, infatti, il contatto diretto con i vertici della NATO e con le

istituzioni dell’Unione Europea, incluse la Commissione e l’Agenzia Europea per la Difesa (EDA), oltre che con le imprese del continente.

La proiezione internazionale del settore, guidata dall’Agenzia ICE, riflette il forte dinamismo del comparto, recentemente delineato dal Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2025-2027 del Ministero della Difesa. Con un “Bilancio Integrato in chiave NATO” orientato al consolidamento della soglia del 2% del PIL e investimenti mirati verso settori di frontiera, l’Italia sta imprimendo una decisa accelerazione all’ammodernamento del settore.

In questo scenario, le aziende del Padiglione Italia testimoniano la capacità del nostro tessuto imprenditoriale di offrire soluzioni all’avanguardia, capaci di competere con successo in ambito internazionale. Un impegno che si sposa con una fase di trasformazione storica per l’intera Europa: nel 2025, la spesa totale per la difesa nell’UE è salita a 381 miliardi di euro (2,1% del PIL), superando per la prima volta la soglia del 2%. A dare ulteriore slancio al mercato è l’iniziativa “Readiness 2030” della Commissione Europea, che prevede la creazione di uno spazio fiscale aggiuntivo fino a 800 miliardi di euro nei prossimi quattro anni.

di TotalEU