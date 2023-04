Benessere sessuale: quali sono le tendenze degli ultimi anni?

Negli ultimi anni, il benessere sessuale è diventato un argomento che viene approfondito e discusso serenamente all’interno della società. La consapevolezza dell’importanza di avere una sessualità soddisfacente ha portato attenzione e sensibilità verso le tendenze emergenti. In questo approfondimento analizzeremo gli aspetti più rilevanti, dedicando spazio anche alla sessualità che va oltre le convenzioni tradizionali.

L’importanza della comunicazione nella sessualità

Nel rapporto di coppia la comunicazione è un fattore imprescindibile. Alcune persone, talvolta, tendono a dare per scontate le emozioni che in realtà andrebbero discusse in maniera condivisa, valutando se emergono desideri differenti. Per una sessualità soddisfacente, occorre parlare delle proprie fantasie senza il timore di essere giudicati e senza giudicare. Tutto ciò porta a una maggiore intimità, alla comprensione reciproca e al superamento di eventuali problematiche, a cui si possono trovare insieme le soluzioni più efficaci.

Ecco i suggerimenti per migliorare la comunicazione sessuale con il partner:

Non aver paura di esprimere sentimenti, desideri e fantasie

Essere rispettosi delle esigenze e delle aspettative altrui

Ascoltare il partner

Cercare di capire cosa produce eccitazione

Sperimentare insieme cose nuove senza paura

Utilizzare sex toys

Stimolare la sessualità ricorrendo a gadget erotici infatti, è un’ottima idea: con i sex toys è possibile ampliare la prospettiva sessuale della coppia e soddisfare le esigenze di entrambi. Oggi inoltre acquistare sex toys è facile, basta cercare sul web e affidarsi a siti specializzati come easytoys.

Il piacere femminile al centro dell’attenzione

La tematica del piacere femminile è diventata sempre più rilevante, poiché questo aspetto non è più ritenuto un tabù: si è dunque cominciato a prendere in considerazione tutte le preferenze dal punto di vista sessuale, superando le discriminazioni del passato e adottando una visione molto più moderna. La diffusione capillare delle informazioni e la sensibilizzazione sulla tematica hanno permesso di sdoganare definitivamente ogni dettaglio, discutendo apertamente di come raggiungere l’orgasmo in modo più piacevole, comunicando tranquillamente le preferenze al partner.

Sul mercato sono sbarcate interessanti novità che hanno avuto una discreta fortuna commerciale, come i sex toys, accessori che possono concretamente aiutare le donne e le ragazze a raggiungere un orgasmo più intenso. La qualità e la sicurezza sono parametri irrinunciabili, poiché si tratta di oggetti che vengono utilizzati nell’intimità. Pertanto, è importante scegliere consapevolmente selezionando i prodotti migliori in circolazione, valutando materiali, dimensioni e alternative.

Dal benessere alla salute sessuale

L’attenzione delle persone si è concentrata non solo sul benessere, ma anche sulla salute sessuale, poiché la società è riuscita a mettere a disposizione tutte le informazioni, evitando censure che sarebbero state dannose per la comprensione di ogni dinamica. La salute sessuale è un aspetto estremamente importante e comprende:

Prevenzione delle malattie

Contraccezione

Fertilità

Benessere sessuale

Prevenire patologie sessualmente trasmissibili è oggi possibile utilizzando preservativi e astenendosi da rapporti non protetti. La consulenza specialistica del medico curante e di altre figure che possono dare supporto per qualsiasi dubbio è un punto di forza significativo. La contraccezione viene vista come un metodo efficace per evitare le gravidanze indesiderate o per proteggersi da malattie.

Un altro aspetto che può impattare sul benessere sessuale è quello della fertilità, poiché le coppie che vorrebbero avere figli talvolta non riescono a coronare il proprio sogno, ma non devono abbattersi e possono comunque ritrovare un equilibrio di coppia, affrontando insieme qualsiasi situazione con positività.

Per ogni aspetto della vita sentimentale e del benessere sessuale, la comunicazione è un antidoto eccellente contro le incomprensioni.

