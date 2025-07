Nel 2024 le famiglie italiane hanno speso in media 840 euro per l’energia. Solo la Germania ha registrato costi più elevati. Le cause? Prezzi all’ingrosso alti, oneri pesanti e dipendenza dal gas

Le bollette elettriche restano elevate in tutta Europa, ma l’Italia si distingue in negativo. Secondo l’analisi di Selectra, basata sui dati Eurostat relativi al 2024, le famiglie italiane hanno speso in media 840 euro all’anno per l’energia elettrica, un valore ben superiore alla media europea di 775 euro. Peggio di noi solo la Germania, dove la spesa media ha superato i 1.000 euro, con punte di 1.065 euro annui. In Francia, invece, il costo medio si è fermato a 790 euro, a fronte di un prezzo dell’energia all’ingrosso significativamente più basso.

Il costo dell’energia all’ingrosso: l’Italia fanalino di coda

Uno dei fattori chiave che pesa sulle bollette italiane è il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che nel 2024 ha raggiunto i 108 euro per megawattora (€/MWh). Si tratta di un dato molto più alto rispetto a quello registrato in Francia (58 €/MWh), Spagna (63 €/MWh) e Germania (78 €/MWh). Questa differenza incide direttamente sul portafoglio degli italiani: i 50 €/MWh in più rispetto alla Francia si traducono in un sovraccosto annuo di circa 130 euro per ogni famiglia, a cui va aggiunta l’IVA. Un aggravio che pesa anche sulla competitività delle imprese.

Distribuzione, tasse e concessioni: altri fattori critici

Ma non è solo il costo della materia prima a incidere. A gravare ulteriormente sulle bollette ci sono anche gli oneri di sistema e i costi di distribuzione, due voci che da anni appesantiscono le fatture italiane. Secondo Selectra, questi oneri sono passati da 202 euro nel 2015 a 222 euro nel 2024, con un incremento di quasi il 10%. E la situazione potrebbe peggiorare: il recente rinnovo ventennale delle concessioni ai distributori elettrici potrebbe comportare nuovi aumenti in bolletta, legati agli oneri una tantum che i gestori dovranno corrispondere allo Stato e agli investimenti richiesti per ammodernare le reti. Tutto ciò rischia di ricadere direttamente sui consumatori.

L’Italia e la dipendenza dal gas

Un altro elemento strutturale che penalizza il nostro Paese è l’elevata dipendenza dal gas naturale, che copre oltre il 40% del mix energetico nazionale. In un contesto globale segnato da crisi geopolitiche e tensioni internazionali, i prezzi del gas hanno subito forti oscillazioni, trascinando verso l’alto anche il costo finale dell’elettricità. Questa vulnerabilità energetica rappresenta un freno non solo per le famiglie, ma anche per il sistema produttivo italiano.

Le soluzioni: transizione energetica e partecipazione dei consumatori

Per affrontare queste criticità, l’unica strada sostenibile è una transizione energetica seria e strutturata. “Servono più rinnovabili, senza se e senza ma”, afferma Antoine Arel, Direttore e Co-founder di Selectra Italia. Ma serve anche altro: “È fondamentale investire in sistemi di stoccaggio e in meccanismi di flessibilizzazione della domanda, che consentano ai consumatori di risparmiare adattando le proprie abitudini”.

Selectra sottolinea il ruolo attivo che ciascun cittadino può svolgere nel contenere i costi: piccoli gesti quotidiani, come l’uso degli elettrodomestici in fasce orarie meno costose, possono contribuire a ridurre la spesa energetica e ad alleggerire la pressione sul sistema. “Anche i ruscelli fanno un fiume”, conclude Arel. E in questa sfida verso un’energia più sostenibile, ogni contributo conta.