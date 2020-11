Bonus mobilità, in tilt anche il servizio SPID di Poste Italiane

Giornata difficile per i clienti di Poste Italiane, alle prese con vari disservizi dell’App già da stamattina. Problemi legati, in particolar modo, all’accesso per richiedere il bonus mobilità tramite la piattaforma dedicata, che mette gli utenti in attesa in coda telematica, talvolta per ore. Sono tante, infatti, le segnalazioni di coloro che, una volta superata la coda, non riescono poi ad accedere al servizio tramite SPID.

Bonus mobilità, le segnalazioni sui disservizi di Poste Italiane

“Poste ID non sta funzionando – scrive un utente sul profilo Twitter di Poste Italiane – il bonus mobilità era già una chimera senza questo disservizio”.

“Lo SPID per il bonus mobilità non permette l’accesso”, scrive un altro utente. E, ancora, “coda ripartita. Ma l’App SPID ancora down #bonusmobilità”.

La risposta del profilo twitter di Poste Italiane è standard per tutti: “Ciao, per supporto in merito puoi fare riferimento al profilo dedicato Twitter @WebPoste (servizi disponibili dalle ore 8:00 alle ore 20:00, dal lunedì al sabato – festivi esclusi).

Ci spostiamo sul profilo di WebPoste

Le segnalazioni continuano anche sul profilo Twitter WebPoste.

“Non è possibile non saper gestire un’autorizzazione tramite SPID per tanti utenti e per un bonus di cui si parla da inizio anno”, scrive un utente.

E, ancora, “tre ore di coda sul sito #bonusmobilita, entro e l’app Poste ID non funziona”.

Qualcuno minaccia una class action: “Ripristinate funzionalità dell’app #PosteID per accedere al bonus mobilità o partirà una class action”, a cui fanno eco altri utenti pronti ad associarsi.

Ma, anche in questo caso, la risposta di WebPoste è una ed è standard: “Ciao, a causa delle numerose richieste di assistenza, al momento non riusciamo a fornire risposte nei tempi consueti. Ci scusiamo per il disagio. Ti invitiamo a fare riferimento ai seguenti canali di assistenza: https://poste.it/assistenza.html”.

Il servizio, al momento, non risulta ancora ripristinato.

Adiconsum: bloccati anche i servizi online di Agenzia delle Entrate, Inps

“Tantissimi consumatori ci stanno segnalando le difficoltà che stanno incontrando nell’utilizzare il servizio di identità digitale Spid“, scrive Adiconsum in una nota.

“Le segnalazioni riguardano non solo l’impossibilità di accedere alla piattaforma per richiedere il bonus bici o il buono mobilità, ma anche tutti gli altri servizi online erogati da Agenzia delle Entrate, Inps e quant’altro, con grave nocumento soprattutto per chi deve onorare una scadenza o per chi deve presentare dei documenti”.

Adiconsum chiede a Poste Italiane di attivarsi per risolvere il problema e al Governo di posticipare scadenze che non potranno essere rispettate dai cittadini-consumatori.

MDC: un altro drammatico click day

“Tutto come nelle peggiori previsioni ed anche il click day per il bonus bici si è trasformato in un’odissea per milioni di cittadini, nonostante le rassicurazioni del Ministero dell’Ambiente e di Sogei sulla tenuta del sito www.buonomobilita.it”, ha commentato Francesco Luongo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino.

“Inaccettabile la beffa per i titolari di SPID Poste Italiane impossibilitati a registrarsi e le code infinite – ha proseguito Luongo. – Alle 15.49 in lista d’attesa c’erano oltre 60mila utenti. Un disastro annunciato che dimostra un gap digitale inaccettabile nei servizi della PA agli utenti”.