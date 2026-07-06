Bonus nido, INPS: con il “Decreto Lavoro” ulteriori semplificazioni in arrivo

Con il cd “Decreto Lavoro” arrivano ulteriori semplificazioni per l’erogazione del Bonus nido.

“Al fine di incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro e semplificare l’erogazione del bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati – comunica l’INPS in una nota – una nuova previsione normativa stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all’Inps, in fase di prima applicazione entro il 1° settembre 2026, il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia”.

L’attuazione della nuova norma, contenuta nell’art 6, comma 5 bis, del DL 62/2026 convertito nella L. 112/2026, consentirà all’Istituto “di semplificare e velocizzare il procedimento per il pagamento del Bonus Nido. Innovazione che – ricorda l’INPS – si aggiunge alla già realizzata semplificazione relativa alla validità triennale delle domande per ottenere il Bonus nido“.

Bonus nido, a chi è rivolto

Come spiegato sul sito dell’INPS, il Bonus nido spetta alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni e che frequentano una struttura educativa (contributo asilo nido) in possesso di regolare titolo abilitativo e riconducibile a una delle seguenti categorie: nidi e micronidi; sezioni primavera; spazi gioco; servizi educativi in contesto domiciliare.

Il Bonus include anche un contributo per supporto presso la propria abitazione per coloro che non possono frequentare l’asilo nido perché affetti da gravi patologie croniche certificate.

L’importo del contributo, massimo 3.600 euro annui, è calcolato in relazione alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per minorenni, neutralizzato degli importi erogati per l’Assegno unico e universale. In assenza di ISEE il contributo è erogato nella misura minima.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata cliccando sulla funzione “Utilizza il servizio” del sito INPS o rivolgendosi agli Istituti di patronato. In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ciascun figlio.

A partire dal 2026 le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino. Dovranno essere aggiornate ogni anno solare inserendo: per il contributo asilo nido, le mensilità richieste; per il contributo supporto presso la propria abitazione, la certificazione medica per accedere al contributo.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!