Festività, ponti e weekend lunghi: il 2026 offre numerose occasioni per viaggiare e staccare la spina, ottimizzando al massimo pochi giorni di ferie.

Il calendario 2026 si presenta come un anno particolarmente interessante per chi ama organizzare viaggi e mini-vacanze senza consumare troppe ferie. Incastrando con attenzione festività, ponti e fine settimana, con appena 8 giorni di ferie è possibile ottenere complessivamente più di un mese di vacanza, contando anche sabati e domeniche. Una prospettiva ideale per chi vuole distribuire le pause durante l’anno, alternando brevi fughe a periodi di riposo più lunghi.

Un inizio d’anno tutto da sfruttare

L’anno si apre subito con due ottime opportunità. Il 1° gennaio cade di giovedì: basta prendere il venerdì di ferie per godersi un weekend lungo. In alternativa, agganciandosi all’Epifania, che nel calendario 2026 cade di martedì, con sole due giornate di ferie si possono ottenere ben 6 giorni consecutivi di vacanza. Un’occasione perfetta per chiudere le festività natalizie tra la neve, in una città d’arte o in un borgo italiano, magari all’insegna della tradizione della Befana.

Carnevale, Pasqua e i primi ponti di primavera

Il Carnevale, in programma dal 12 al 17 febbraio, resta un classico per organizzare settimane bianche o viaggi nelle città più celebri per le sfilate. Pasqua e Pasquetta cadono domenica 5 e lunedì 6 aprile, creando un fine settimana ideale per le ultime sciate, per passeggiate culturali o per la tradizionale gita fuori porta.

Meno favorevole, invece, la festa della Liberazione: il 25 aprile cade di sabato. Per i veri amanti dei ponti, bisogna attendere il 1° maggio, che nel 2026 è un venerdì e consente un weekend di tre giorni senza prendere ferie.

L’estate tra occasioni e occasioni mancate

La festa della Repubblica, il 2 giugno, cade di martedì: prendendo un solo giorno di ferie si può organizzare un piacevole weekend lungo, ideale per i primi bagni di sole, per una gita in bicicletta o per una mini-crociera fluviale. Ferragosto, invece, non offre possibilità di ponte perché cade di sabato, rendendo meno agevole per chi lavora programmare una pausa estiva prolungata senza utilizzare ferie.

Il grande ritorno dei ponti in inverno

Per una vera vacanza strutturata bisogna guardare all’ultima parte dell’anno. Dopo la festività dei Santi, che cade di sabato, la prima occasione significativa è l’Immacolata dell’8 dicembre, che nel 2026 è di martedì: con un solo giorno di ferie si ottengono 4 giorni consecutivi, perfetti per le prime sciate o per lo shopping natalizio nei mercatini.

Il Natale regala poi un finale d’anno particolarmente interessante: il 25 dicembre cade di venerdì e il 26 di sabato, permettendo tre giorni di vacanza senza ferie. Capodanno, di venerdì, consente un lungo weekend, ma con quattro giorni di ferie si può arrivare a una vacanza dal 24 dicembre al 3 gennaio. Chi riesce ad aggiungere anche lunedì 4 e martedì 5 gennaio può prolungare la pausa fino all’Epifania, per un totale di 13 giorni consecutivi: l’ideale per una crociera, un viaggio al caldo o una destinazione nordica alla scoperta dell’aurora boreale.