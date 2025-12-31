Mani, occhi, arti: basta un attimo perché la leggerezza dei festeggiamenti di Capodanno si trasformi in un dramma. L’uso di petardi e fuochi d’artificio continua a causare migliaia di lesioni su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo adulti e bambini. Quello che spesso viene percepito come un gioco o una tradizione innocua nasconde in realtà rischi elevatissimi, capaci di compromettere la salute in modo permanente.

Numeri che non lasciano spazio ai dubbi

I dati parlano chiaro: ogni anno si registrano centinaia di feriti, con un’incidenza significativa di traumi gravi. In circa il 7% dei casi le lesioni sono tali da lasciare conseguenze irreversibili, come amputazioni o perdita della vista. L’ultimo Capodanno ha segnato un record negativo, con oltre 300 feriti a livello nazionale, superando il già allarmante bilancio dell’anno precedente. Un trend che conferma come il problema non sia episodico, ma strutturale.

Chi sono le vittime più colpite

Le statistiche mostrano che i traumi colpiscono soprattutto uomini giovani, ma non risparmiano i bambini, che spesso restano vittime indirette dell’imprudenza degli adulti. Gli incidenti avvengono non solo in strada, ma anche in ambito domestico, dove il tentativo di fabbricare o maneggiare ordigni artigianali moltiplica i rischi. In questi casi, le conseguenze possono essere particolarmente gravi e immediate.

Per ridurre il rischio di incidenti, gli specialisti ribadiscono alcune regole essenziali: evitare l’uso diretto di petardi e fuochi d’artificio, affidando gli spettacoli a professionisti qualificati; non tentare mai di costruire ordigni in casa; utilizzare eventuali fuochi solo all’aperto e lontano da persone, bambini e materiali infiammabili. È fondamentale non raccogliere petardi inesplosi, non forzare micce spente e non maneggiare fuochi in prossimità di fiamme libere. Ogni accensione deve avvenire su superfici sicure, mantenendo il volto a distanza e allontanandosi immediatamente dopo l’attivazione.

La prevenzione come unica vera difesa

I traumi causati da petardi e fuochi d’artificio non sono incidenti banali: spesso lasciano segni permanenti che cambiano la vita delle persone coinvolte e delle loro famiglie. Amputazioni, invalidità e danni irreversibili possono essere evitati solo attraverso comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza dei rischi. La prevenzione resta l’unico strumento davvero efficace per trasformare il Capodanno in una festa sicura, senza pagare un prezzo troppo alto in termini di salute.