Casa vacanze: come renderla più accattivante e aumentare le prenotazioni

Rendere più accattivante una casa vacanze significa aumentare le prenotazioni ed ottenere una rendita più elevata, perché i turisti prestano molta attenzione ai dettagli. Certo, per fare in modo che la propria abitazione diventi accogliente ed appaia come il luogo perfetto per un soggiorno occorre compiere un certo investimento. Si tratta però di una spesa che non rimane fine a se stessa e che si riesce ad ammortizzare in poco tempo, dunque vale sicuramente la pena prenderla in considerazione.

Vediamo allora quali sono i dettagli e gli arredi che permettono di aumentare l’attrattività di una casa vacanze, incrementando di conseguenza le prenotazioni.

Cucina accessoriata: un dettaglio che fa la differenza

Un primo dettaglio che fa la differenza è la cucina, che non deve limitarsi ad essere pulita e funzionale ma che dovrebbe essere dotata di tutte le comodità. Chi sceglie infatti una casa vacanze, lo fa anche per poter gestire in autonomia i pasti dunque l’angolo cottura rappresenta un elemento importante. Investire nell’acquisto di un microonde, di una caffettiera, di un servizio di piatti e stoviglie decenti è senza dubbio un’ottima idea, perchè consente di offrire il massimo agli ospiti, che di certo sono felici di trovare una cucina accessoriata.

Piscina idromassaggio all’aperto: la chicca di lusso

Al giorno d’oggi vale la pena anche installare una piscina idromassaggio nel giardino, perché si tratta di una chicca non da poco, che consente di elevare il valore e l’attrattività della propria casa vacanze di parecchio. Sono moltissimi i turisti che considerano anche questi dettagli nel momento in cui si trovano a scegliere dove soggiornare e potersi rilassare all’aperto all’interno di una piscina idromassaggio è senza dubbio un plus che fa la differenza. Bisogna tra l’altro considerare che oggi i prezzi non sono esagerati: esistono portali come ImportForMe che propongono piscine idromassaggio di altissima qualità a tariffe decisamente abbordabili. Vale dunque la pena prendere in considerazione questa possibilità, per rendere la propria casa vacanze un luogo da sogno.

Doccia di qualità, con box in vetro: un must have

Per quanto riguarda la doccia, è importante ricordare che questo è un dettaglio che difficilmente passa inosservato a coloro che sono in cerca di una casa vacanze. Alcune abitazioni sono ancora provviste della classica doccia aperta, dotata di tenda che oltre ad essere poco igienica è anche decisamente scomoda. Vale dunque la pena installare un box di qualità, possibilmente in vetro in quanto altri materiali come l’acrilico si macchiano ed ingialliscono facilmente.

Divano letto: per rendere più versatile la casa

Altrettanto importante può essere la presenza di un divano letto nella zona giorno, perché più l’abitazione è versatile e maggiore è la probabilità che siano in molti a prenotarla. Un divano letto di qualità consente di aumentare il numero di ospiti che possono dormire all’interno della casa, che diventa in tal modo più adatta anche alle famiglie o ai gruppi di amici numerosi. Si tratta di un complemento d’arredo che si trova facilmente anche ad un buon prezzo e che dunque vale la pena acquistare.

