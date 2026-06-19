Case di Comunità, per i medici di medicina generale massimo 6 ore alla settimana

Le Regioni hanno approvato l’atto di indirizzo propedeutico al rinnovo dell’accordo collettivo nazionale dei Medici di medicina generale. Iniziativa che – si legge in una nota della Conferenza delle Regioni – “rappresenta una risposta risolutiva finalizzata a dare compiuta attuazione alle Case di Comunità, nei tempi previsti dal Pnrr”.

“Approvando questo atto di indirizzo – ha dichiarato Marco Alparone, Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità – poniamo le condizioni affinché SISAC e le Organizzazioni sindacali sottoscrivano in tempi brevi un accordo atteso, che ha nei suoi contenuti tutti gli elementi che servono a garantire la piena operatività delle Case di Comunità”.

In particolare l’atto di indirizzo “prevede l’obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle Case della Comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali, per 48 settimane annue. Questo intervento si somma in via residuale all’obbligo per i medici già a rapporto orario di coprire i turni notturni, festivi e del sabato, se richiesto dall’Azienda sanitaria. Saranno infatti le singole Aziende sanitarie a determinare il proprio fabbisogno e a distribuirlo in modo equo tra i medici, garantendo comunque una presenza minima di almeno un medico in ogni casa di comunità”.

Cosa sono le Case di Comunità

Come spiegato da Altroconsumo in un approfondimento dedicato “le Case di Comunità sono un nuovo presidio del Servizio sanitario Nazionale. Si tratta di strutture sanitarie non ancora presenti in tutte le Regioni, ma che dovranno essere attive e funzionanti su tutto il territorio italiano entro la metà del 2026, secondo quanto previsto dal PNRR”.

“L’obiettivo dichiarato – si legge – è quello di rafforzare l’assistenza sanitaria di prossimità, quella che oggi è incarnata dagli ambulatori dei medici di base e dei pediatri, e dai medici della continuità assistenziale (cioè le guardie mediche, attive quando gli ambulatori di medici e pediatri sono chiusi), le cui debolezze sono emerse con forza durante la pandemia di Covid”.

Cosa offrono? Le Case di Comunità – spiega ancora Altroconsumo – “rivestiranno un ruolo intermedio tra gli ambulatori dei medici e dei pediatri di famiglia e l’ospedale”.

L’obiettivo è, quindi, quello di “offrire ai cittadini un’assistenza di base complementare a quella che già ricevono dai propri medici e pediatri, assicurando così una vera continuità dell’assistenza quando gli ambulatori di questi ultimi non sono aperti, anche in orari diurni, e di ridurre il ricorso improprio al Pronto Soccorso per problemi di salute non realmente urgenti, con l’obiettivo dichiarato di ridurne il sovraffollamento”.

Inoltre tali strutture saranno “il punto unico di accesso per attività di prevenzione, cura e riabilitazione, soprattutto per i cittadini fragili per malattia o condizione sociale o affetti da malattie croniche”.

FIMP: coinvolgere anche specialisti con competenze pediatriche

Sulla questione è intervenuto anche Antonio D’Avino, Presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, che ha chiesto di coinvolgere nelle Case di Comunità anche specialisti con competenze pediatriche.

“Apprezziamo l’apertura verso le specialità mediche, ma è importante prevedere anche il coinvolgimento di specialisti con specifiche competenze pediatriche – ha dichiarato D’Avino -. Il neurologo, il cardiologo, il dermatologo, l’allergologo che operano sul bambino all’interno delle Case di Comunità devono avere una formazione e un’esperienza dedicate e specifiche sull’età evolutiva. Diversamente, il rischio è quello di costruire una rete territoriale non a misura di bambino né di adolescente”.

Secondo la FIMP, inoltre, affinché queste competenze pediatriche possano davvero fare la differenza, è essenziale che vengano inserite all’interno di percorsi di presa in carico concreti per l’età evolutiva che mettano in sequenza l’intervento del Pediatra di Famiglia e quello dello Specialista.

“Chiediamo che questi percorsi siano costruiti in coerenza con quanto già previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale della Pediatria di Libera Scelta, che disegna il ruolo del professionista nella continuità dell’assistenza, nella prevenzione e nella presa in carico del proprio assistito. Il Pediatra di Famiglia deve restare il punto di riferimento e il regista del percorso di salute del bambino, anche all’interno delle Case di Comunità, in raccordo con le competenze specialistiche pediatriche di secondo livello”, conclude D’Avino.

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