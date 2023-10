Chiamate indesiderate, lunedì un webinar per imparare a difendersi dal telemarketing (Foto Pixabay)

Proseguono le iniziative dei Consumatori per diffondere informazioni e consapevolezza sul Registro pubblico delle opposizioni. Molte persone infatti non sanno che esiste uno strumento gratuito per limitare le chiamate di telemarketing verso i propri numeri fissi e di cellulare.

Il prossimo lunedì 9 ottobre, a partire dalle 17.30, gli esperti di Confconsumatori terranno un webinar per illustrare le caratteristiche e l’utilizzo del Registro pubblico delle opposizioni, dispositivo predisposto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per consentire ai cittadini di tutelarsi dalle chiamate promozionali indesiderate.

COME PARTECIPARE – Sarà possibile seguire il webinar attraverso due canali:

in diretta su Facebook, dalla pagina Confconsumatori Nazionale (@Confconsumatori)

su Zoom, link: us06web.zoom.us/j/87118829538; ID webinar: 871 1882 9538

Durante l’incontro interverranno il presidente di Confconsumatori, l’avvocato Marco Festelli, e l’avvocato Carmen Agnello, responsabile settore Telecomunicazioni dell’associazione. Gli spettatori potranno scrivere in diretta le proprie domande.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!