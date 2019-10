Uno sportello tecnologico per aiutare e orientare i consumatori nella giungla dell’hi-tech. A lanciarlo il Codacons, che ha deciso di fornire un nuovo servizio agli utenti italiani.

“Oramai la tecnologia ha assunto un ruolo dominante nella vita quotidiana dei cittadini, e sempre più funzioni sono delegate a strumenti elettronici che sostituiscono l’uomo nelle più disparate operazioni – spiega Donato Pace, responsabile dello Sportello Codacons. “Al tempo stesso crescono però le difficoltà degli utenti, sia in fase di acquisto di prodotti vari, essendo enormi le possibilità di scelta e le offerte presenti sul mercato, sia in fase di post-vendita, quando cioè la tecnologia finisce per complicare la vita e subentrano problemi e difetti che non si sa come affrontare”.