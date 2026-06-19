Come cambia l’esperienza di guida con le auto elettriche sportive

Le auto sportive non sono come tutte le altre. Sono particolarmente grintose, performanti, regalano comfort e sicurezza e quel brio inconfondibile di un motore vivace

Le auto sportive non sono come tutte le altre. Sono particolarmente grintose, performanti, regalano comfort e sicurezza e quel brio inconfondibile di un motore vivace. Un discorso che vale ancora di più quando si parla di modelli elettrici, dove nell’approccio alla guida risulta differente soprattutto il modo in cui occorre dosare il pedale dell’acceleratore.

Per chi desidera approfondire le caratteristiche delle sportive elettriche più innovative, una Concessionaria Alpine può rappresentare un punto di riferimento per conoscere da vicino tecnologie, prestazioni e filosofia costruttiva del marchio. Parliamo del resto di un brand storico dell’automotive d’Oltralpe, fondato nel 1955 e dal 1973 parte del Gruppo Renault. E che partecipa al campionato più prestigioso, quello della Formula 1, dove al momento è al quinto posto nella classifica costruttori.

Un’auto sportiva richiede quindi qualche attenzione in più e il motore, così come il modello, influisce nelle abitudini di guida, a cominciare da quelle legate al mindset. Perché guidare è sempre prima di tutto valutare.

Auto sportiva con motore termico vs motore elettrico: il pedale dell’acceleratore

Non è soltanto il suono del motore a essere diverso in un’auto sportiva elettrica. Come abbiamo avuto modo di accennare, il cambiamento più rilevante interessa il pedale dell’acceleratore. La risposta, alla luce di alcune caratteristiche tecniche particolari, si dimostra più immediata: è indispensabile approcciarsi con un tocco più delicato in ogni momento.

Un discorso che vale in modo particolare nella costruzione delle curve così come quando si viaggia su strade a scorrimento veloce. La spinta non si genera salendo di giri: è già lì.

Per chi è alla guida ciò implica una maggiore semplicità, così come una minore attesa; una maggiore continuità e un numero inferiore di interruzioni. Richiede però una sensibilità maggiore nel tocco del pedale, a fronte di una precisione superiore.

La gestione della decelerazione e della frenata

La decelerazione è immediata, una volta che si allenta la presa sul pedale apposito. E influisce proficuamente sulla frenata, che avviene in maniera più graduale.

Occorre quindi lavorare sulla costruzione della traiettoria attraverso un gioco di movimenti che anticipino il rilascio. Il freno viene impiegato meno, proprio per via di questa dinamica.

Cosa succede con il cambio automatico

Il cambio è una componente che incide moltissimo nelle auto sportive termiche. Non vale altrettanto in quelle elettriche, dove si rende meno necessaria una coordinazione tra piedi e mani, complice un sistema più fluido.

Anche in questo caso sussiste una maggiore immediatezza, che richiede pochi movimenti più precisi.

Come affrontare le curve

Le differenze maggiori si riscontrano sorprendentemente in curva. Sì, sorprendentemente, perché all’apparenza il cambiamento più sostanziale sembrerebbe rappresentato dalla fluidità con cui viaggia il mezzo.

Se su strada si assiste a una maggiore stabilità, questo viene meno nelle curve, dove i cambi di direzione sono maggiori e si perde proprio la fluidità distintiva delle auto elettriche. Occorre dunque prepararsi a essere agili e precisi.

C’è però un vantaggio. Una volta impostata la curva, l’uscita viene più naturale e pulita, complice un controllo migliore della coppia.

Cambia sostanzialmente l’approccio, quando si guida un’auto sportiva elettrica, che richiede meno gesti.

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