Come funziona il montascale per disabili: tutto quello che devi sapere

Il montascale per disabili è una soluzione innovativa che si dimostra particolarmente efficace per aiutare tutti coloro che hanno difficoltà a salire e scendere le scale in maniera autonoma.

La struttura è adatta alle persone con disabilità o agli anziani con difficoltà di deambulazione, in modo da potersi muovere in totale autonomia e sicurezza all’interno della propria casa.

Questo vantaggio si traduce nel miglioramento della qualità di vita, a partire dalle azioni quotidiane come camminare e spostarsi da un locale all’altro della propria abitazione.

Come funziona il montascale per disabili

Generalmente il montascale è un sistema che utilizza una sedia motorizzata che si muove su una rotaia installata tra un piano e l’altro. Si può sfruttare il pianerottolo per lo stazionamento oppure è possibile individuare un’alternativa a seconda della conformazione dello stabile.

La sedia può avere una serie di funzionalità, tra cui la cintura di sicurezza e la frenatura automatica. Può essere controllata anche tramite joystick o a distanza con il telecomando, in base alle esigenze e alle preferenze dell’utente.

Ad azionare i dispositivi, dunque, potrebbe essere la stessa persona che ha difficoltà di deambulazione o un altro soggetto che provvede ad assistere il disabile, l’anziano o il malato.

Nelle prossime righe vedremo come funziona il montascale per disabili, conosceremo tutti i dettagli tecnici e le caratteristiche dei principali prodotti, per aiutarti a scegliere la soluzione migliore in relazione alle tue necessità e al budget di spesa che hai previsto.

Entriamo adesso nel dettaglio e vediamo qual è il funzionamento del montascale per disabili . Per prima cosa, occorre ricordare che questa struttura ha bisogno di poca manutenzione, perciò una volta installato può essere utilizzato con estrema facilità, controllando la sedia e la piattaforma in modo preciso e intuitivo.

Questo tipo di montascale è disponibile in diverse varianti, ciascuna versione studiata appositamente per trasportare la persona in un preciso contesto.

Esistono infatti dispositivi per salire le scale a chiocciola o quelle dritte ed è importante sapere scegliere il modello in relazione alla caratteristica dell’edificio. Tutti i montascale, comunque, sono dotati di funzionalità avanzate di sicurezza e possono essere personalizzati con un’ampia gamma di opzioni aggiuntive tra cui:

Sedile girevole;

Pedana pieghevole;

Indicatori luminosi.

Questi accessori rendono ancor più funzionale il montascale, permettendo di gestire al meglio le operazioni di movimentazione, sollevamento della persona, seduta e successiva discesa.

Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi meccanici ed elettronici è sufficiente assicurare la pulizia periodica della piattaforma, della sede e della rotaia, seguendo le istruzioni fornite dal costruttore. In caso di necessità occorre rivolgersi all’assistenza tecnica autorizzata, che dispone di ricambi originali per ovviare a ogni problema.

I prezzi e i costi da sostenere

Prima di acquistare un montascale dovresti valutare attentamente quali sono gli oneri economici associati al lavoro. La situazione può variare in base al modello selezionato, alle opzioni aggiuntive e alle caratteristiche dell’edificio.

Ecco una riflessione sull’argomento montascale costi . Per avere un’idea precisa del costo totale, è possibile richiedere un preventivo gratuito, scegliendo la soluzione migliore e impostando un limite di spesa.

Devi considerare che esistono vantaggi associati ai contributi regionali, locali oppure alle agevolazioni fiscali governative messe a disposizione per l’acquisto di ausili per la mobilità di diversamente abili e anziani.

Gli incentivi possono rappresentare un ulteriore motivo per scegliere di procedere immediatamente con il lavoro, rendendo l’abitazione più funzionale, sicura e dando alle persone l’opportunità di muoversi serenamente all’interno delle stanze, abbattendo le barriere architettoniche. Riscoprire la libertà di muoversi è senza dubbio un vantaggio impareggiabile.

