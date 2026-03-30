Come prevedere le spese annuali di famiglia senza farsi trovare impreparati

Ogni anno arriva quel momento in cui ci si ritrova a fare i conti con una spesa che si era dimenticata. La polizza dell’auto, il bollo, le tasse scolastiche dei figli, la manutenzione della caldaia: voci che, prese singolarmente, non spaventano nessuno, ma che sommate possono mettere in seria difficoltà il bilancio familiare.

Il punto è che la maggior parte di queste uscite non è affatto imprevedibile. Anzi. Si ripetono ogni anno, più o meno nello stesso periodo e con importi simili. Il problema, in realtà, è che ci si dimentica di loro fino al momento in cui si presentano. E a quel punto, trovare le risorse necessarie diventa una corsa contro il tempo, spesso affrontata con fatica.

Come organizzare in anticipo, quindi, le spese ricorrenti? Non sono necessarie competenze da commercialista. Servono un po’ di attenzione, qualche strumento utile e, soprattutto, la volontà di guardare in faccia i numeri prima che arrivino all’improvviso nella quotidianità.

Mettere al riparo una parte della liquidità con gli strumenti giusti

Chi riesce ad accantonare anche piccole somme con regolarità si trova, a fine anno, con una cifra importante. Una delle strade più semplici per far fruttare la liquidità destinata alle spese pianificate è il conto deposito proposto da Crédit Agricole, uno strumento pensato per chi vuole tenere da parte i propri risparmi senza complicazioni.

Aprirlo non costa nulla: nessuna spesa di apertura, nessun costo di gestione. Si parte con un versamento minimo di 5.000 euro e si può arrivare fino a 500.000 euro complessivi, contando anche i versamenti successivi. Gli interessi maturati vengono accreditati alla scadenza direttamente sul conto corrente di appoggio, già al netto della ritenuta fiscale, il che significa che non devono essere fatti calcoli in autonomia.

Un aspetto comodo è la possibilità di aggiungere nuova liquidità nei primi sei mesi dall’apertura, oppure, in alternativa, di attivare gratuitamente un nuovo conto deposito. Alla scadenza, poi, è possibile rinnovare la giacenza approfittando di offerte dedicate. Il rendimento si controlla in qualsiasi momento dall’app, con pochi tocchi sullo schermo.

Un modo pratico, insomma, sia per far lavorare i soldi che si sa già di dover spendere dopo qualche tempo che per avere una somma da utilizzare negli anni successivi, anche in caso di imprevisti.

Mappare le spese ricorrenti mese per mese

Un passo concreto consiste nel sedersi e scrivere, mese per mese, tutte le spese fisse e prevedibili dell’anno. Non quelle quotidiane (la spesa al supermercato, il pieno di benzina), ma quelle che arrivano a intervalli regolari e che, proprio perché distanziate, tendono a sfuggire.

Gennaio porta spesso con sé i saldi e le prime rate scolastiche. A febbraio si concentrano diverse scadenze assicurative. La primavera è il periodo della dichiarazione dei redditi, delle visite mediche programmate, del cambio gomme.

In estate arrivano le vacanze, con tutto ciò che comportano, dalla prenotazione delle vacanze ai centri estivi per i bambini. L’autunno, che sembra tranquillo, nasconde i costi del rientro a scuola, e l’ultimo trimestre è un susseguirsi di tasse, bollette di conguaglio e regali di Natale.

Scrivere tutto nero su bianco, anche in modo approssimativo, permette di avere la situazione chiara. Chi ha già affrontato un intero anno con questa mappa davanti agli occhi sa quanto cambi la percezione delle proprie finanze.

Calcolare un margine per gli imprevisti

Per quanto accurata possa essere la pianificazione, gli imprevisti esistono. Un guasto all’auto, una riparazione domestica urgente, una spesa medica che non si poteva prevedere: sono tutti eventi che capitano e che non è possibile eliminare.

La regola che molti esperti consigliano di seguire è semplice: aggiungere al totale delle spese previste un margine del 10-15%. Non si tratta di una cifra enorme, ma di una somma che, quando serve, evita di dover ricorrere a finanziamenti dell’ultimo minuto o, peggio, di rinunciare a qualcosa di importante. Il margine non va visto come denaro perso. Se a fine anno non si è usato, rimane pronto per essere reinvestito o destinato a un obiettivo diverso.