Come ricevere gli amici in casa, il bon ton ai tempi del Covid

La Fase 2 ci premette di ricevere gli amici. Come cambia il Galateo per rispettare le norme che ci proteggono dal contagio

Che bella la Fase 2! Quante piccole libertà riconquistate: il caffè al bar la mattina, le passeggiate nei parchi, un aperitivo in centro. Certo, il livello di attenzione resta alto e guai ad abbassare la guardia (e la mascherina) in pubblico ma sicuramente possiamo godere di un po’ di spazio in più.

Tra le tante cose che si possono fare vi è anche la non trascurabile possibilità di incontrare gli amici. Si ma…come? Meglio in un locale o in casa? All’aperto o al chiuso? A distanza per forza. E con le mascherine come la mettiamo?

Insomma le domande e i relativi dubbi sono davvero tanti. Se avete intenzione di ricevere gli amici in questa fase sappiate che c’è bisogno di armarsi di tanta pazienza e sfoderare tutto il vostro savoir faire per rendere ospitale l’accoglienza.

Ricevere gli amici, le regole per il padrone di casa

Per ridurre la possibilità di contagio o per lo meno rendere più facile il tracciamento, in tanti consigliano di creare delle “bolle di amici”, ovvero dei piccoli gruppi di persone che, in questa prima fase, si impegnano a vedersi solo tra di loro. Se l’idea è quella di invitare qualcuno per un pranzo o una cena a casa propria, il padrone di casa dovrà informare l’ospite su chi sarà presente. Il numero del gruppo di persone invitate dipende dallo spazio a disposizione, tenendo presente che andrebbe sempre mantenuto il metro e mezzo di distanza tra un ospite e l’altro.

Le norme all’arrivo in casa

Sarà buona regola per l’ospite che si presenti con la mascherina; spetterà al padrone di casa invitare a toglierla una volta entrati. Appena arrivati, è consigliabile togliere le scarpe e lasciarle all’ingresso di casa (non sul pianerottolo), mentre sarà premura di chi ospita indicare subito il bagno dove dovranno essere messe a disposizione salviette monouso e disinfettanti per le mani. Se gli ospiti dovessero arrivare tutti insieme allo stesso orario, non è considerato affatto scortese far aspettare qualcuno fuori in modo da non creare ingorghi.

Tutti a tavola…o quasi

Completate le operazioni di prima accoglienza, arriva il momento di sedersi a tavola. Per mantenere gli ospiti al sicuro è fondamentale rispettare la distanza. Quindi i posti a sedere dovranno essere disposti a scacchiera ma si potranno mettere i congiunti accanto per guadagnare qualche metro in più.

La formula del buffet per quanto comoda, è sconsigliata perché favorisce l’assembramento e implica l’uso di posate comuni. Anche il finger food è da evitare in questo periodo: mangiare con le mani prendendo il cibo da vassoi per tutti non è decisamente una buona idea per stare alla larga dal virus.

L’alternativa a tutto questo è quindi quella di sedersi a tavola e servire tutto già impiattato, con il pane messo negli appositi piattini collocati a sinistra alla fine dei rebbi della forchetta. Se di spazio a tavola ce n’è poco, allora meglio la cena in piedi, optando per un piatto unico.

Insomma, ricevere gli amici in questo periodo è sicuramente molto diverso da come eravamo abituati a farlo prima dell’epidemia del Coronavirus ma, sebbene con tutte le accortezze richieste, avere la possibilità di godere di nuovo della compagnia dei propri affetti è decisamente un passo avanti importanti rispetto alle cene online consumate in piena Fase 1.