Come scegliere la zanzariera più adatta alla casa

Con l’arrivo delle stagioni più calde, aprire le finestre per far circolare l’aria fresca è un’abitudine salutare per il comfort domestico.

Purtroppo, insieme alla brezza, c’è il rischio che entrino anche ospiti indesiderati, come zanzare, vespe e altri insetti molesti che possono disturbare la nostra tranquillità e, in alcuni casi, diventare un problema anche per la salute (si pensi alle persone allergiche alle punture di insetti).

Per evitare l’uso di soluzioni chimiche aggressive, la scelta migliore resta quella di installare delle zanzariere in grado di assicurare protezione, salubrità degli ambienti e sicurezza.

Dove acquistare le zanzariere e come orientarsi

Prima di scegliere, è bene sapere che esistono diversi tipi di zanzariere, ciascuno con caratteristiche tecniche specifiche e adatte a precise esigenze.

Per capire meglio quale sia il modello più adatto, è possibile visitare portali specializzati nella vendita di zanzariere online per la casa : qui è possibile trovare una vasta gamma di soluzioni personalizzabili, adatte a porte e finestre, dalle più semplici ed economiche alle più tecnologiche e performanti, su misura o in pratici kit, e soprattutto con tutte le informazioni che servono per un’installazione semplice e senza intoppi.

Come scegliere le zanzariere migliori

Ovviamente, ogni tipologia di zanzariera ha specifiche tecniche ben precise, quindi bisogna valutare attentamente non solo il tipo di finestra o porta finestra da proteggere, ma anche la frequenza di utilizzo, la praticità e lo stile che si vuole mantenere nella propria abitazione.

Se serve una zanzariera per la finestra, ad esempio, potrà anche essere rigida, a tenda, o scorrevole, mentre se serve per una porta finestra, occorrerà considerare il fatto che vi si passerà attraverso tante volte e quindi dovrà essere anche resistente.

Quale tipologia di zanzariere scegliere

Come accennato, oggi esistono diverse tipologie di zanzariere sul mercato, la scelta finale dovrà ricadere su quelle che meglio si adattano alle proprie esigenze.

Tra le tipologie più apprezzate ci sono sicuramente le zanzariere avvolgibili, facili da installare e molto pratiche. La loro rete, generalmente in fibra di vetro rivestita in PVC, scorre su guide laterali e si riavvolge in un cassonetto che può essere posto nella parte superiore o laterale in base al modello. Si può scegliere tra apertura verticale, adatta soprattutto a finestre, e orizzontale, ideale per porte finestre. Alcune strutture possono essere dotate di sistemi frenanti, capaci di migliorare sicurezza e durata del dispositivo.

Se invece cerchiamo una soluzione elegante e meno impattante dal punto di vista estetico, allora le zanzariere plissettate possono essere una buona scelta. Con la loro rete pieghevole a fisarmonica, occupano pochissimo spazio e sono indicate per aperture frequenti. Un loro vantaggio è che è possibile regolarne comodamente l’apertura, bloccandole in qualunque posizione, grazie al meccanismo bilanciato con l’avvolgitore.

Per chi non vuole o non può praticare fori negli infissi, le zanzariere magnetiche rappresentano un’ottima soluzione. Sono facilissime da installare, perché si fissano semplicemente tramite strisce adesive dotate di magneti che permettono la chiusura automatica. Inoltre, sono ideali soprattutto per ambienti ad alto passaggio o se si hanno animali domestici, che potranno entrare e uscire senza problemi.

Restando sul tema, in commercio esistono anche zanzariere speciali come quelle petscreen o con rete in acciaio, che sono appositamente progettate con reti resistenti ai graffi degli animali domestici.

Se invece si cercano solidità e praticità, soprattutto per porte finestre che danno accesso a terrazze o balconi, si può valutare anche l’opzione delle zanzariere a battente, che funzionano come delle vere e proprie porte. Si aprono manualmente, proprio come una porta tradizionale, e possono avere una o due ante. Robuste e funzionali, sono perfette anche per abitazioni con un passaggio frequente.

