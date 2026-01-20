Contactless: Italiani sempre più impazienti verso code e pagamenti lenti

Dalla survey myPOS emerge una crescente frustrazione degli italiani verso code e sistemi di pagamento lenti: la richiesta di soluzioni digitali e contactless è in forte crescita.

La lentezza dei sistemi di pagamento e le code in negozio diventano un problema sempre più sentito dai consumatori italiani. Una nuova survey commissionata da myPOS, fintech impegnata nel supporto alle PMI in Europa, ha fotografato le principali difficoltà vissute durante i pagamenti in negozi, ristoranti ed eventi. L’indagine evidenzia una crescente richiesta di esperienze più rapide, semplici e digitali, in linea con la diffusione dei pagamenti contactless e mobile.

Code e pagamenti lenti: la frustrazione più comune

Tra le principali cause di insoddisfazione durante lo shopping, gli italiani indicano al primo posto le lunghe attese causate da sistemi di pagamento lenti (15%), a pari merito con la presenza di esercizi che accettano solo contanti.

Non mancano poi altri elementi di disagio, come i limiti del contactless che obbligano all’inserimento del PIN (9%), terminali poco affidabili (8%) e processi di pagamento poco chiari che rallentano ulteriormente l’esperienza al momento del pagamento.

La domanda di soluzioni più rapide è sempre più marcata: il 27% degli intervistati considera la velocità e funzionalità come il “Tap and Go” tra i fattori più importanti quando si paga di persona. Quasi la metà del campione (48%) sarebbe favorevole all’uso di POS mobili da parte del personale per pagamenti in mobilità, mentre oltre un terzo (34%) preferirebbe esercizi che accettano solo pagamenti contactless, se ciò significa un servizio più rapido.

Il contactless avanza, ma la carta resta centrale

La svolta verso il digitale è evidente: le carte contactless (29%) e chip & pin (28%) sono i metodi più diffusi, mentre i pagamenti tramite dispositivi mobili (18%) guadagnano terreno, soprattutto tra i più giovani. Inoltre, il 36% degli italiani prevede di usare sempre più il contactless nel prossimo anno, confermando una transizione verso pagamenti più rapidi e digitali.

Tuttavia, le carte con chip & pin restano il metodo più utilizzato, soprattutto per acquisti nei negozi, locali e eventi. Il motivo è la sicurezza: il 94% degli intervistati dichiara di conoscere il proprio PIN, anche se tra la GenZ solo 1 consumatore su 2 lo ricorda senza difficoltà.

Comodità e flessibilità: il digitale influenza anche i pagamenti fisici

Oltre alla velocità, anche la possibilità di utilizzare il dispositivo o la carta preferiti è un elemento importante: il 34% degli intervistati la considera uno dei fattori principali durante gli acquisti in negozio. Un segnale chiaro che anche i pagamenti “fisici” sono ormai fortemente influenzati dalle abitudini digitali.

Secondo Alessandro Bocca, Country Manager di myPOS Italia, i risultati del sondaggio confermano una realtà ormai consolidata: “i pagamenti digitali e le soluzioni POS non sono più un trend, ma la normalità”. Gli italiani, spiega Bocca, si aspettano esperienze di pagamento veloci, sicure e intuitive, e non accettano più code lunghe o processi complicati. Per questo, supportare i merchant nella transizione digitale significa migliorare l’esperienza di acquisto e ridurre le frustrazioni legate ai pagamenti.

La digitalizzazione come risposta alle nuove esigenze

La survey myPOS evidenzia una domanda crescente di velocità, convenienza e sicurezza nei pagamenti digitali. In questo scenario, myPOS si conferma un player all’avanguardia, offrendo soluzioni pensate per le esigenze dei consumatori e delle imprese italiane, riducendo le frizioni legate a processi di pagamento lenti o complessi e accompagnando la trasformazione digitale del mercato.