Cosa succede se non si paga il bollo auto?

Tra le varie scadenze che tutti i proprietari di un veicolo sono tenuti a rispettare troviamo anche quella relativa al pagamento del bollo auto, ossia della tassa di proprietà. Si tratta di un appuntamento annuale, ma cosa succede se ci si dimentica di pagare il bollo? A differenza di quanto avviene in caso di assicurazione auto scaduta, non viene disposto il ritiro del veicolo, che dunque può continuare a circolare su strada e rimane in possesso del proprietario.

Non provvedere al pagamento del bollo auto è dunque meno rischioso che dimenticare di rinnovare la polizza assicurativa. Ci sono tuttavia delle cose importanti da sapere, perché se ci si dimentica di questa incombenza per troppo tempo si rischiano provvedimenti ben più seri.

Bollo auto: quando bisogna rinnovare il pagamento

Il bollo auto è la tassa di proprietà e deve essere pagato annualmente. La sua scadenza coincide con la fine del mese di immatricolazione del veicolo, ma bisogna precisare a tal proposito che è sempre previsto un periodo di tolleranza. Il bollo auto si può dunque pagare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sarebbe dovuto il versamento, senza dover sostenere alcuna sanzione aggiuntiva.

Bollo auto: cosa succede se non si paga

Se ci si dimentica di pagare il bollo auto, si riceve una notifica da parte della propria Regione del mancato pagamento della tassa ma spesso e volentieri quando questa arriva è già troppo tardi per provvedere entro i termini. La buona notizia è che si può continuare a circolare su strada anche se il bollo risulta scaduto, almeno per i primi 3 anni.

Se il saldo del bollo viene effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza, viene applicata una sanzione pari allo 0,1% della tassa moltiplicata per ogni giornata di ritardo. Se invece il ritardo è compreso tra i 30 ed i 90 giorni successivi alla scadenza, allora la sanzione sale all’1,67%. Dopo i 3 mesi ed entro 1 anno è prevista una multa pari al 3,75% dell’imposto originaria.

Se infine ci si dimentica di pagare il bollo e trascorre più di 1 anno dalla scadenza, scatta una multa pari al 30% dell’ammontare complessivo del tributo, alla quale vanno aggiunti anche gli interessi moratori dello 0,5% da calcolare per ogni semestre di ritardo.

Bollo auto: cosa succede se non si paga per 3 anni consecutivi

Come abbiamo visto, il mancato pagamento del bollo non rappresenta un grande problema se non per quanto riguarda la multa che viene applicata. Il veicolo, in tutti i casi, può continuare a circolare su strada a differenza di quanto avviene nel caso di polizza RCA scaduta.

Bisogna tuttavia fare una doverosa precisazione. Se il bollo auto non viene pagato per 3 anni consecutivi, le cose cambiano e può scattare la radiazione del veicolo dal PRA ossia dal Pubblico Registro Automobilistico). Se questo accade, oltre a saldare i bolli non pagati negli anni precedenti è necessario richiedere una nuova immatricolazione dell’auto per poter tornare a circolare su strada.

Conviene dunque pagare il bollo auto, perché alla lunga le conseguenze possono rivelarsi davvero molto costose.

