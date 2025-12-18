Cos’è la fatturazione elettronica?

Il nostro mondo si è ormai avviato verso una progressiva digitalizzazione. Si tratta di un procedimento in atto da decenni, e che ormai non si può più arrestare. Il digitale ha dimostrato di poter essere un’importante risorsa per la produttività. Basta pensare a come siano cambiate le aziende da quando esiste la possibilità di lavorare da remoto. Sono in tanti ad aver notato che la produttività non ne risente e che, anzi, può addirittura migliorare.

Tra le novità più importanti emerse in questo ambito c’è sicuramente la fatturazione elettronica , che in Italia è diventata obbligatoria per un gran numero di attività. Oggi sia aziende che liberi professionisti devono rispettare le norme che prevedono l’adozione della fatturazione elettronica.

Di cosa si tratta esattamente? Quali benefici porta? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Dai documenti XML al SdI

La fatturazione elettronica, come suggerisce il nome, va a sostituire le tradizionali fatture cartacee. Le aziende e i liberi professionisti emettono le fatture in questo innovativo formato, che è interamente digitale.

Il primo passo da fare è quello di redigere la fattura. Vanno inseriti i dati del cliente, con il fine di formare un documento completo, che deve essere in formato XML. Quando il documento è pronto si deve inviare attraverso il Sistema d’Interscambio, che spesso viene abbreviato in SdI.

La fatturazione elettronica porta con sé diversi vantaggi, tra cui c’è l’immediatezza delle comunicazioni. A prescindere dalla distanza, la fattura sarà recapitata in pochi secondi. Inoltre rende più facile avere un completo monitoraggio delle fatture in entrata e di quelle in uscita. Per una azienda si tratta di un pregio da non sottovalutare, perché consente di calcolare entrate e uscite con maggiore precisione.

Come si compila una fattura elettronica

Attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate potete compilare le vostre fatture elettroniche. Per farlo avete bisogno di strumenti come lo SPID o la carta d’identità elettronica. Ciò rende l’accesso non molto pratico. Inoltre va considerato che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un sito molto semplice, che non ha grandi funzionalità aggiuntive.

Per questo motivo potreste optare per un software sviluppato da professionisti del settore, come nel caso di Fatture in Cloud. Questi software sono stati progettati per offrire un’interfaccia semplice e intuitiva, così da rendere più facile la compilazione delle fatture elettroniche. In più, durante la compilazione, seguono l’utente passo dopo passo, e se riconoscono un errore o un problema lo segnalano, permettendo di correggere la fattura prima di inviarla al cliente.

Si tratta di programmi pienamente in linea con le norme vigenti, e che si collegano a loro volta con il Sistema d’Interscambio per la trasmissione delle fatture.

Uno degli aspetti più importanti è la possibilità di usufruire di funzionalità secondarie. Lo scopo di questi software non è solo quello di emettere fatture elettroniche, ma è dare un reale supporto agli utenti.

Ad esempio ci sono programmi che permettono di archiviare e tenere sotto controllo tutte le fatture che sono state emesse. Un database aggiornato e esplorabile può fare la differenza quando arriva il momento di compilare il bilancio, o si ha la necessità di ritrovare una specifica fattura.