Covid-19, quali sfide per il volontariato? Il report di CSVnet

“Consolidare il digitale e cambiare la cultura “strumentale” delle pubbliche amministrazioni verso il terzo settore”, sono queste le sfide che CSVnet (Associazione Centri di Servizio per il volontariato) si pone, presentando il report su “pratiche, idee e propositi dei Centri di servizio a partire dalle lezioni apprese durante l’emergenza Covid-19”.

Il documento è stato realizzato a seguito della “consultazione” di tutti i Csv svolta a giugno 2020: un questionario online sulla fase 1, contributi scritti, otto sessioni di ascolto (oltre 20 ore in totale), le voci di oltre 150 dirigenti e operatori interpellati su quattro blocchi di domande: “cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo imparato, cosa dovremmo fare (ed evitare) col senno di poi, cosa ci aspettiamo da CSVnet”.

Secondo il report, una quota oscillante tra il 50% e l’80% di associazioni ha continuato a operare nonostante le limitazioni poste dall’emergenza sanitaria, sia nei loro ambiti tradizionali che reinventandosi rapidamente sui bisogni emergenti, come consegna cibo e farmaci, assistenza telefonica, lezioni su web ecc., in presenza e online.

I responsabili dei Centri di servizio – racconta CSVnet – hanno preso atto di come le emergenze funzionino da “acceleratori di processi già in corso”.

Il processo più visibile è senz’altro quello della digitalizzazione, accolta in modo sorprendente da alcune realtà del volontariato e dagli stessi Csv, e dalla quale “non si deve tornare indietro”.

“Una piccola rivoluzione per un associazionismo che ha sempre esaltato la socialità e la relazione fisica con le persone, e che invece si è accorto di come il web permetta di attuare forme di aiuto a persone in difficoltà in modo talvolta perfino più efficace che “dal vivo” – spiega CSVnet – per non parlare dei vari tipi di incontri trasferibili online: associativi, di formazione, di consulenza ecc. Certo occorrerà trovare un equilibrio tra modalità in presenza e a distanza”.