Dammi il 5, nasce la Web Tv per bambini sulla salute e i corretti stili di vita

Cinque colori della salute prenderanno la forma di altrettanti supereroi, ciascuno con il proprio potere del benessere. I Di5 sono i protagonisti di Dammi il 5, la Web Tv che da martedì 9 giugno, dalle 14 alle 17, offrirà uno spazio quotidiano sui corretti stili di vita dedicato ai più piccoli. Nel palinsesto, studiato per l’età 5-10 anni, 5 supereroi tratteranno i temi della sana alimentazione e della lotta alla sedentarietà, tra giochi e intrattenimento.

Un progetto di Matigroup e di Intermedia per la Comunicazione integrata, con la collaborazione dell’associazione Pancrazio, costituita da studenti universitari, soprattutto di Medicina.

“Terremo compagnia ai bambini dai 5 ai 10 anni – afferma Francesco Bugamelli, presidente della Pancrazio – e daremo una mano ai genitori, magari impegnati nello smart working e preoccupati di cosa incontrano i figli su tablet e smartphone. La programmazione andrà dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17 e saremo on air fino alla fine di luglio per poi riprendere a settembre.

In palinsesto avremo numerose rubriche: da quella dedicata proprio ai colori della salute , per avvicinare i più piccoli, grazie al gioco, alle regole della sana alimentazione e dei corretti stili di vita a quella di cucina , con la presenza di numerosi chef che si avvicenderanno ai fornelli. E poi gli spazi riservati alla creazione di pupazzi , alla Body percussion , alle letture animate , ai quiz a premi, ai laboratori di cartoni animati , giardinaggio, teatrali , musicali e di yoga “.

La piattaforma https://dammiil5.tv/, ideata da Maria Teresa Carpino e presentata oggi in una conferenza stampa virtuale alla presenza del Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, nasce con il contributo dell’Unione Europea, il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la consulenza scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e della Società Italiana di Diabetologia. Molti i personaggi che hanno aderito, tra cui Paola Cortellesi, Luca Ward e Violante Placido.

Nella piattaforma saranno coinvolte centinaia di scuole italiane, ma il progetto ha già un respiro internazionale. È stato chiuso, infatti, un accordo con le istituzioni sanitarie del Marocco e sono in dirittura d’arrivo le intese con i ministeri greco e spagnolo.

“Con Dammi il 5 cercheremo di trovare il buono di questo rinascimento tecnologico e digitale, spiega Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata e Direttore scientifico della Società Italiana di Malattie infettive – sfruttandolo per raccontare tutto ciò che i più piccoli vogliono e devono sapere sul Covid-19. Che cos’è il coronavirus? Perché non possiamo andare a scuola? Cosa dobbiamo fare per non ammalarci? Ci riusciremo con questa sorta di scuola virtuale che alla scuola però non ha l’ambizione di sostituirsi, ma solo di affiancarsi”