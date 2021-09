Dazn, Adiconsum: garantire la visione delle partite anche su TV digitale Satellite e/o terrestre

A seguito dei disservizi di Dazn in occasione del Campionato di Serie A, Adiconsum lancia una petizione per “dare voce a tutti quegli abbonati che ormai da un mese, pur pagando, non stanno usufruendo del servizio”, e chiede di estendere l’accordo siglato con gli esercenti anche ai consumatori-abbonati, per una visione corretta nelle proprie case.

Dazn, la petizione di Adiconsum

“Sono centinaia di migliaia le proteste degli abbonati che o non riescono a vedere del tutto le partite o hanno una visione a scatti e di pessima qualità – afferma Adiconsum. – Quest’anno, infatti, la Lega Calcio ha scelto la piattaforma streaming di Dazn per la trasmissione delle partite di campionato, non chiedendo all’azienda le adeguate garanzie sulla qualità del servizio offerto, sottraendo ai consumatori il diritto di scegliere la piattaforma su cui vederle, non rispettando quindi la neutralità tecnologica”.

“Sappiamo – prosegue – che Dazn ha però sottoscritto un accordo con i gestori di esercizi commerciali quali bar, pub, ristoranti, con la possibilità di poter vedere le partite non solo in streaming, ma anche attraverso il satellite, dimostrando di essere a conoscenza delle difficoltà di trasmissione”.

L’associazione chiede, dunque, di estendere tale accordo anche agli abbonati, per garantire loro una visione di qualità anche nelle proprie case.