DDL Concorrenza, le proposte di Konsumer Italia su RC auto e risarcimento diretto

Konsumer Italia ha richiesto la possibilità di un’audizione con i competenti uffici ministeriali, per illustrare in maniera dettagliata le proposte in tema di DDL Concorrenza, RC Auto e risarcimento diretto. Chiede, inoltre, una revisione del sistema BONUS/MALUS

Konsumer Italia ha inviato una lettera a Mario Draghi, in cui esprime la sua posizione in merito alla previsione normativa del DDL Concorrenza e in particolare alla procedura di risarcimento diretto RC auto. Konsumer Italia, nello specifico, si dichiara contraria all’abolizione di tale procedura così come proposta da altre associazioni consumatori.

“Dal punto di vista dei consumatori – spiega l’associazione – la procedura di risarcimento diretto ha portato agli automobilismi notevoli vantaggi, tuttavia una serie di criticità insite nella procedura ci hanno indotto a predisporre la presentazione di una proposta di modifica della normativa che ne disciplina il funzionamento”.

Rc auto e DDL Concorrenza, le proposte di Konsumer Italia

Konsumer Italia ha richiesto pertanto la possibilità di un’audizione con i competenti uffici ministeriali, per illustrare in maniera dettagliata le proposte, che potrebbero essere così sintetizzate:

Facoltatività della procedura in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 180/2009.

in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 180/2009. Compensazioni tra imprese assicuratrici partecipanti al risarcimento diretto a piè di lista ma con un sistema di controllo e vigilanza sulle liquidazioni effettuate.

partecipanti al risarcimento diretto a piè di lista ma con un sistema di controllo e vigilanza sulle liquidazioni effettuate. Istituzione della figura del “perito terzo” finalizzata al deflazionamento del contenzioso giudiziario e rivalutazione del ruolo degli intermediari nell’assistenza al cliente.

finalizzata al deflazionamento del contenzioso giudiziario e rivalutazione del ruolo degli intermediari nell’assistenza al cliente. Interruzione della procedura in presenza di parametri di significatività antifrode. Per un intervento più strutturale della normativa RCA.

Konsumer Italia propone, inoltre, una profonda revisione del sistema BONUS/MALUS che, secondo l’associazione, andrebbe sostituito con un ranking assicurativo in grado di dare un peso anche ad altri elementi di valutazione del rischio, come, ad esempio, i punti patente del conducente o gli indici di riparabilità del veicolo assicurato.

“Konsumer Italia ha richiamato l’attenzione del Governo sulla necessità di un intervento più radicale in materia di risarcimento diretto che riguarda l’80% dei sinistri RCA e che ha una portata economica di quasi 5MLD di euro all’anno (circa il 50% dei costi del settore assicurativo RCA)”, ha dichiarato Massimo Treffiletti, Responsabile del Settore Assicurativo.

“Tutte le parti sociali riconoscono all’RC Auto una arretratezza che causa negatività; essendo una polizza che coinvolge l’intera popolazione obbligatoriamente è necessario tornare alla piena sostenibilità da parte delle famiglie dei costi che ne derivano – conclude Fabrizio Premuti, Presidente di Konsumer Italia. – Per farlo è necessario intervenire con dei correttivi alla normativa che superino l’attuale Bonus Malus e rendano il risarcimento una pratica trasparente e fuori dalle attuali criticità dei doppi sinistri, dei sinistri fantasma e della duplicazione dei costi”.