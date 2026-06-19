D&I in Finance 2026, ABI: assegnati i premi “Diversità e Inclusione”

Alla sua prima edizione, il Premio ha visto la partecipazione di più di 30 banche e oltre 60 iniziative candidate. Sono sette i progetti premiati, undici le menzioni speciali

Premio ABI "Diversità e inclusione"

È stato assegnato ieri il Premio ABI “Diversità e Inclusione“, durante il Convegno D&I in Finance 2026, l’evento promosso da ABI e organizzato da ABIServizi.

Alla sua prima edizione, il Premio ha visto la partecipazione di più di 30 banche e oltre 60 iniziative candidate.

Sono sette i progetti premiati, undici le menzioni speciali assegnate.

Premio ABI “Diversità e Inclusione”, i vincitori

Sei le categorie del Premio, istituite per valorizzare le aree tematiche D&I di maggior rilevanza: accessibilità nei servizi finanziari, leadership ed empowerment, contrasto alla violenza economica anche di genere, comunicazione inclusiva, sostenibilità sociale e impatto sui territori, formazione e sviluppo delle competenze D&I.

Ecco i progetti vincitori dell’edizione 2026:

Premio per Inclusione e Accessibilità nei Servizi Finanziari a:

“ Help migranti ” presentato da Bcc Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa

“S.A.F.E. Sostegno e Autonomia dei Fragili attraverso l’Edufin” presentato da Intesa Sanpaolo.

Premio per Parità, Leadership ed Empowerment a:

“Voglio una Borsa Rosa” presentato da Banca Sella.

Premio per Prevenzione e contrasto alla violenza economica anche di genere a:

“Monetine: il progetto sulla violenza economica di genere” presentato da Banca Etica.

Premio per Valorizzazione Culturale e Comunicazione Inclusiva a:

“Rendere visibile l’invisibile e valorizzare i talenti” presentato da UniCredit.

Premi per Sostenibilità Sociale e Impatto sul Territorio a:

“Job Digital Lab” presentato da ING Bank.

Premio per Formazione e Sviluppo delle Competenze D&I a:

“Innovazione nella formazione e partecipazione: dalle community aziendali alle collaborazioni esterne” presentato da Crédit Agricole Italia.

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