D&I in Finance 2026, ABI: assegnati i premi “Diversità e Inclusione”
Alla sua prima edizione, il Premio ha visto la partecipazione di più di 30 banche e oltre 60 iniziative candidate. Sono sette i progetti premiati, undici le menzioni speciali
È stato assegnato ieri il Premio ABI “Diversità e Inclusione“, durante il Convegno D&I in Finance 2026, l’evento promosso da ABI e organizzato da ABIServizi.
Alla sua prima edizione, il Premio ha visto la partecipazione di più di 30 banche e oltre 60 iniziative candidate.
Sono sette i progetti premiati, undici le menzioni speciali assegnate.
Premio ABI “Diversità e Inclusione”, i vincitori
Sei le categorie del Premio, istituite per valorizzare le aree tematiche D&I di maggior rilevanza: accessibilità nei servizi finanziari, leadership ed empowerment, contrasto alla violenza economica anche di genere, comunicazione inclusiva, sostenibilità sociale e impatto sui territori, formazione e sviluppo delle competenze D&I.
Ecco i progetti vincitori dell’edizione 2026:
Premio per Inclusione e Accessibilità nei Servizi Finanziari a:
- “Help migranti” presentato da Bcc Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa
- “S.A.F.E. Sostegno e Autonomia dei Fragili attraverso l’Edufin” presentato da Intesa Sanpaolo.
Premio per Parità, Leadership ed Empowerment a:
- “Voglio una Borsa Rosa” presentato da Banca Sella.
Premio per Prevenzione e contrasto alla violenza economica anche di genere a:
- “Monetine: il progetto sulla violenza economica di genere” presentato da Banca Etica.
Premio per Valorizzazione Culturale e Comunicazione Inclusiva a:
- “Rendere visibile l’invisibile e valorizzare i talenti” presentato da UniCredit.
Premi per Sostenibilità Sociale e Impatto sul Territorio a:
- “Job Digital Lab” presentato da ING Bank.
Premio per Formazione e Sviluppo delle Competenze D&I a:
“Innovazione nella formazione e partecipazione: dalle community aziendali alle collaborazioni esterne” presentato da Crédit Agricole Italia.