Digitale, MDC lancia il progetto “Passepartout” rivolto alle scuole

MDC ha lanciato progetto Passepartout – Per consumatori intelligenti, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, sull’uso consapevole delle tecnologie digitali

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha lanciato un percorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado per contribuire a educare le nuove generazioni all’uso consapevole delle tecnologie digitali. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto Passepartout – Per consumatori intelligenti, finanziato dal MIMIT.

Come spiegato dall’associazione il progetto prevede la divulgazione di materiali utili e un concorso, rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

“Le nuove generazioni (i cosiddetti nativi digitali) crescono immerse in schermi, app, giochi online e strumenti di Intelligenza Artificiale: risorse ricche di opportunità, ma anche di rischi se utilizzate senza guide chiare, riferimenti educativi e un adeguato sviluppo del pensiero critico – spiega MDC -. Per questo, in un mondo in cui il digitale entra nella vita dei bambini fin dai primi anni, educare all’uso consapevole delle tecnologie non è più una possibilità, ma una responsabilità condivisa“.

Passepartout – Per consumatori intelligenti, il progetto

Sul sito del progetto sono disponibili gratuitamente una serie di risorse didattiche per i docenti.

Per le scuole secondarie di secondo grado, inoltre, è stato lanciato un concorso, a cui è possibile iscrivere le classi fino al 10 maggio 2026.

Il concorso ha come oggetto la realizzazione di un cortometraggio sul tema dell’educazione digitale, con l’obiettivo di promuovere una cultura del digitale consapevole, responsabile e non demonizzante. Attraverso il video gli studenti e le studentesse sono chiamati a raccontare la propria visione e percezione del rapporto tra digitale, innovazione e nuove generazioni, rappresentando il punto di vista dei giovani sugli usi e sugli abusi delle tecnologie digitali.

I temi principali del progetto

“All’interno del percorso – spiega MDC– particolare attenzione è dedicata alla trasformazione digitale, con l’obiettivo di fornire a minori e formatori strumenti utili per comprendere i media digitali, prevenire comportamenti a rischio e riconoscere segnali di disagio legati all’uso improprio della tecnologia“.

Per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie vengono affrontati temi come l’uso del digitale nelle prime età e il suo ruolo educativo, e l’insorgenza dei primi episodi di cyberbullismo e come prevenirli.

Mentre con gli adolescenti delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso si focalizza sulle competenze digitali avanzate e sulla prevenzione dei rischi legati a un uso non consapevole della tecnologia.

Il progetto affronterà, inoltre, l’analisi del fenomeno delle challenge online, incluse le sfide estreme che possono portare a comportamenti pericolosi, e il riconoscimento delle fake news e dei contenuti manipolati.