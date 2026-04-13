Digitale, MDC Lombardia: il 15 e 16 aprile due incontri su sicurezza e prevenzione truffe online

Il Movimento Difesa del Cittadino Lombardia, nell’ambito del progetto regionale Digitalmentis, promuove due appuntamenti informativi dedicati alla sicurezza digitale e alla prevenzione delle truffe online. Gli incontri si terranno mercoledì 15 aprile dalle ore 15:00 alle 16:30 e giovedì 16 aprile dalle ore 10:30 alle 12:00 presso la Cooperativa Ozanam di Saronno (Via Ferraris 26), con accesso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti. Interverrà come relatrice Francesca Costabile, responsabile progetti MDC.

“L’educazione digitale rappresenta oggi la prima forma di difesa contro le truffe online – dichiara MDC Lombardia –. Con questi incontri vogliamo fornire strumenti pratici e accessibili per riconoscere i rischi e proteggersi in modo consapevole”.

Competenze digitali vs truffe e rischi

L’iniziativa rientra nel progetto Digitalmentis, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e promosso da MDC Lombardia, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali dei cittadini, le conoscenze utili per accedere ai principali servizi digitali pubblici (SPID, CIE, Fascicolo Sanitario Elettronico e Regionale), e ridurre il divario digitale, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Il progetto punta inoltre a diffondere una maggiore consapevolezza sull’utilizzo sicuro e responsabile delle tecnologie digitali e dei servizi online.

Durante gli incontri verranno affrontati temi di grande attualità, come le principali truffe online (phishing, marketplace, social network); le nuove frodi basate sull’uso dell’intelligenza artificiale (profili falsi, clonazione della voce e dei video, truffe sentimentali); i rischi legati all’uso dello smartphone; cyberbullismo, sexting, fake news e malware; strumenti concreti di tutela per i consumatori e modalità di segnalazione alle autorità competenti.

I dati più recenti evidenziano una crescente diffusione dei reati informatici, con un aumento significativo di frodi online, attacchi cyber e reati contro la persona, confermando la necessità di iniziative di informazione e prevenzione rivolte ai cittadini.

Gli eventi fanno parte di un più ampio programma di formazione e sensibilizzazione che MDC Lombardia sta realizzando sul territorio, attraverso sportelli, materiali informativi e attività rivolte ai cittadini, con l’obiettivo di accompagnarli in un utilizzo più sicuro e consapevole del digitale.