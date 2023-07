Domicili Digitali, diviene operativo l’INAD. Federconsumatori: aumentano i costi della PEC

È divenuto pienamente operativo dal 6 luglio scorso l’INAD, ovvero l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Registrandosi al portale, cittadini, professionisti e aziende potranno ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della PA su un unico canale, semplice e immediato. Lo ricorda Federconsumatori, sottolineando, però, che “per i cittadini che vogliono usufruire di questa possibilità non è tutto gratis“.

Secondo i calcoli dell’associazione, infatti, i costi del servizio PEC aumentano mediamente del 10% rispetto al 2022.

Ma facciamo un passo indietro.

Domicili Digitali, cosa bisogna fare per registrarsi?

È molto semplice – spiega Federconsumatori – basterà collegarsi al sito https://domiciliodigitale.gov.it, accedere con SPID, CIE o CNS ed inserire il proprio recapito di posta elettronica certificata.

“Un servizio senza dubbio rapido, innovativo, tecnologico, che consente ai cittadini di ricevere comunicazioni elettroniche aventi valore legale – afferma l’associazione. – Un elemento di sburocratizzazione e chiarezza, che consente un notevole risparmio alla PA in termini di costi e tempi”.

“Tale strumento, infatti, offre alle pubbliche amministrazioni, infatti, molteplici vantaggi nell’ottica della sostenibilità sociale, economica e ambientale: oltre a garantire una ricezione tempestiva delle comunicazioni (con un risparmio notevole sui tempi di spedizione e ricezione), permette un risparmio sui costi di postalizzazione (stampa, invio e gestione delle comunicazioni cartacee), nonché l’automatizzazione delle notifiche. Tutti benefici che miglioreranno l’efficienza e la trasparenza nel rapporto tra PA e cittadini”.

Federconsumatori: in aumento i costi della PEC

Per i cittadini, ricorda Federconsumatori, non è tutto gratis. La posta elettronica certificata, infatti, costa mediamente 6,75 euro (il servizio base per il primo anno). Il rinnovo costa 12,51 euro e il servizio pro 35,51 euro l’anno.

“Tutti costi notevolmente aumentati rispetto allo scorso anno, mediamente del 10% – afferma l’associazione -. Sarà una coincidenza che tali aumenti avvengano proprio nel 2023, con l’entrata in vigore dell’INAD? Il dubbio sorge spontaneo”.

“Guardando a questi rincari – osserva Federconsumatori – appare evidente come, per invogliare i cittadini ad usufruire di tale strumento e dotarsi di una pec, è necessario agevolarne l’attivazione, magari prevedendo sconti e sussidi, almeno per i primi anni“.

“Attualmente – conclude – in Italia sono attive appena 11 milioni e 290 mila caselle, molte delle quali a uso di enti e professionisti, un numero davvero limitato, che ancora non consente il risparmio e l’immediatezza auspicati dal Governo, ecco perché è necessario investire maggiormente in innovazione, informando, educando ed incentivando l’utilizzo da parte dei cittadini di questo strumento”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!