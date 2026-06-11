Presentata oggi al Ministero della Salute, e al via dal 14 giugno, la campagna nazionale di sensibilizzazione al dono di sangue e plasma. Testimonial Andrea Lucchetta

Donare è l’azione più bella. Parte la campagna per la donazione di sangue e plasma (Immagine campagna)

Il sangue è vita. E “donare è l’azione più bella”. Questo lo slogan della campagna nazionale di sensibilizzazione al dono di sangue e plasma, presentata oggi al Ministero della Salute. La campagna, che ha come testimonial il campione di pallavolo, oggi commentatore tv, Andrea “Lucky” Lucchetta, prenderà il via il prossimo 14 giugno in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali Associazioni e Federazioni di donatori – AVIS, Croce Rossa Italiana, FIDAS e FRATRES. Lo spot sarà diffuso in tv, in radio e sui canali social.

Oltre un milione e mezzo di donatori

Nel 2025 sono un milione e 664 mila i cittadini che hanno donato sangue, garantendo con questo gesto la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638mila pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.

“La donazione rappresenta uno dei più alti esempi di solidarietà civile e incarna pienamente i valori di universalità, equità e gratuità che sono alla base del nostro Servizio sanitario nazionale – ha detto il Ministro della Salute Orazio Schillaci – Donare sangue e plasma è davvero l’azione più bella: è un gesto che salva vite e che permette ogni anno di garantire le cure a coloro che ne hanno bisogno in modo sicuro e tempestivo”.

Schillaci ha rivolto un appello in particolare ai giovani affinché si avvicinino di più alla donazione.

L’identikit dei donatori

Attraverso la donazione di sangue, l’Italia da quasi venti anni è autosufficiente in materia di globuli rossi. Per quanto riguarda il plasma, la donazione ha permesso nel 2025 di destinare alla produzione di medicinali plasmaderivati la cifra record di 920 tonnellate. Un risultato reso possibile soprattutto dal maggior impegno dei donatori, delle associazioni e dei servizi trasfusionali.

Nel 2025 il numero complessivo di donatori è rimasto sostanzialmente stabile (1.664.691). La leggera flessione (-0,8% rispetto all’anno precedente) è compensata da una riduzione più netta delle trasfusioni di sacche di globuli rossi, scese del 2% rispetto al 2024, segno anche di una maggiore appropriatezza clinica. Trend positivo (+1,4%) per i donatori periodici, che sono le fondamenta del sistema e che oggi rappresentano l’85% di tutti i donatori. Complessivamente nel 2025 la fascia di donatori più numerosa in rapporto alla popolazione è quella tra i 46-55 anni (63,6 donatori per mille abitanti). Quella meno numerosa e che tende a ridursi è la fascia di età 18-25 (34,1 donatori per mille abitanti).